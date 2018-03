Vince la Caronnese, dalla Bustese un assist alla Pro Patria

Poche partite in questa domenica, ma tanti risultati importanti nei gironi A e B di Serie D. Vince la Caronnese, che passa 2-0 al “Ferruccio” di Seregno e si rifà sotto per la lotta al primo posto.

Gara da subito messa sui binari giusti per i rossoblu, che trovano il vantaggio dopo 7’ con la rete di capitan Corno. Prima dell’intervallo, al 42’, la squadra di mister Aldo Monza trova anche il raddoppio con Massaro. Nella ripresa la Caronnese riesce a respingere gli attacchi dei brianzoli portandosi a casa tre punti fondamentali.

Con questo successo Corno e compagni si portano a quota 60 punti, a 4 lunghezze dal Gozzano capolista e 3 dal Como secondo.

Sull’altro campo impegnato per il Girone A, vittoria di misura per il Borgosesia, che sfrutta al meglio il gol di Vitali per superare il Pavia.

Una sola partita in programma per il Girone B, ma un risultato molto importante. La Bustese di mister Giovanni Cusatis fa il grande colpo andando a vincere 2-1 in casa del Rezzato primo in classifica, fermando la striscia dei bresciani, che arrivavano da 11 vittorie di fila.

Risultato che fa contenta la Pro Patria; i tigrotti adesso, ritrovando la vittoria, possono riprendere terreno per puntare nuovamente al primo posto.