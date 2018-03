Vincono tutte nei piani alti dell’Eccellenza

Pioggia a catinelle, ma giornata di Eccellenza che si è svolta regolarmente su tutti i campi. E le squadre di vetta non si sono fatte sorprendere dalle precipitazioni che hanno appesantito i campi. Rimangono quindi in vetta Busto 81 e Fanfulla, con il Verbano in scia. In Promozione la Castanese vince e mantiene a distanza Rhodense e Gavirate.

ECCELLENZA

Vittoria in rimonta per il Fanfulla, che a Lodi rifila un 4-1 all’Alcione per mantenere il primo posto. Vetta condivisa con il Busto 81, che regola 3-1 il Gaggiano. Il Verbano rimane in scia grazie al successo 1-0 sulla Sestese. Poco più indietro il Fenegrò che sconfigge 3-0 il Lomellina e il Legnano, vittorioso 2-0 sul Sancolombano. Turno di riposo per l’Ardor Lazzate mentre cade l’Union Villa 2-1 sul campo dell’Accademia Pavese. Larga vittoria per la Castellanzese: 4-0 sull’Fbc Saronno sempre più ultimo, termina invece 1-1 tra Vigevano e Calvairate.

CLASSIFICA: C. Fanfulla, Busto 81 50; Verbano 46; Fenegrò 42; Legnano 41; Ardor Lazzate 36; Sancolombano 35; Union Cassano 33; Calvairate, Sestese 30; Alcione 29; Castellanzese 28; Accademia Pavese 27; Lomellina, Vigevano 24; Gaggiano 15; Fbc Saronno 12.

PROMOZIONE

La Castanese risponde presente e passa 2-0 sul difficile campo di Morazzone, tenendo a distanza Rhodense e Gavirate. I milanesi passano 3-0 a Portichetto, mentre la squadra di mister Iori passa 5-3 a Besnate. Si stacca l’Uboldese sconfitta 3-1 sul campo della Base 96, mentre accorcia la Vergiatese grazie al 2-0 sul Brebbia, anche grazie al turno di riposo dell’Olimpia. Senza reti la sfida tra Universal Solaro e Belfortese, rinviate per pioggia Bresso – Guanzatese e Lentatese – Cob 91.