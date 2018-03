Visite senologiche gratuite all’ospedale di Gallarate

Un appuntamento in senologia come regalo per la festa della mamma. Come avviene da alcuni anni, l’ospedale di Gallarate organizza una mattina di controlli gratuiti per la prevenzione del tumore al seno.

L’Asst Valle Olona insieme alle associazione Caos e Lilt offre un centinaio di posti in agenda per una visita da parte del personale della senologia diretta dalla responsabile dottoressa Silvana Monetti.

Gli appuntamenti verranno fissa per Sabato 12 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.00 presso Ambulatorio di Senologia Ospedale San Antonio Abate di Gallarate Via Pastori n. 4

Non serve l’impegnativa del proprio medico curante ma è indispensabile fissare l’appuntamento telefonando al numero 334 8669022 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

A PARTIRE DA MARTEDI’ 3 APRILE 2018 FINO AD ESAURIMENTO POSTI. Il telefono verrà attivato martedì prossimo e verrà spento una volta eaurote le agende.

Si prega di portare gli esami precedenti.