Vittorio Emanuele Parsi ospite in biblioteca

“Titanic, il naufragio dell’ordine liberale” è il titolo dell’ultima fatica di Vittorio Emanuele Parsi, docente di politica Internazionale alla Cattolica, direttore dell’ASERI e noto opinionista radiotelevisivo.

Al di là di quello che possono far credere il titolo e l’immagine della copertina, il libro non parla della tragedia del Titanic del 1912 né del noto film con Leonardo DiCaprio, bensì tratta dei problemi e delle prospettive del nostro presente e del nostro futuro.

Esattamente come il Titanic, il mondo oggi rischia di schiantarsi contro un iceberg che potrebbe rivelarsi letale. Quali sono le facce di questo iceberg e, soprattutto, come fare per evitare la collisione?

Sono queste le tematiche di cui si parlerà insieme all’autore sabato 24 marzo alle ore 18 presso la biblioteca di Luvinate(via San Vito 2), in un evento promosso dall’Amministrazione Comunale.