Volontari cercansi per ripulire il bosco lungo le cappelle

“Armatevi di guanti e sacchetti e seguitemi”. È l’invito che Giuseppe Marangon lancia sul gruppo Facebook “Oggi nel Varesotto” per ripulire l’area boschiva attorno alla XIII Cappella.

Galleria fotografica Rifiuti alla XIII cappella del Sacro MOnte 4 di 5

L’appuntamento è per sabato prossimo, vigilia di Pasqua: di mattina i volontari raccoglieranno la spazzatura nel tratto di bosco adiacente il muro alla sinistra della Cappella. L’amaro sfogo di Marangon: « È strapieno di immondizia lasciato da chi, dopo aver goduto delle bellezze della Via Sacra ha pensato bene di lasciare, come ringraziamento, un ricordo del suo passaggio…! Per chi vorrà venire sarà sufficiente munirsi di un paio di guanti e un abbigliamento adeguato.!»

Spazzini volontari in difesa del monte sacro.