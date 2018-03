“Voltiamo pagine” presenta le ricette dei conventi

Si conclude questa sera la rassegna letteraria “Voltiamo pagine” che da diversi anni rappresenta un’interessante vetrina per la letteratura e uno stimolante invito alla lettura di testi presentati dagli stessi autori.

Questa sera, venerdì 23 marzo, alle 21 nella nuova sede della Biblioteca all’Antico cascinale lombardo (in via Monastero 7) Patrizia Rossetti presenta il suo libro “Santo mangiare – Ricette dei conventi lungo la Via Francigena.

La manifestazione è organizzata dall’associazione giovanile U.R.CA! in collaborazione con Libroaperto.

Ingresso libero