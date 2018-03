Area stazione: venerdì la premiazione delle idee più belle

Venerdì prossimo si scoprirà come diventerà l’area attorno alla nuova stazione di Induno Olona.

Nel corso di una serata in programma venerdì 9 marzo alle 21 in Sala Bergamaschi saranno svelate e premiate le idee più belle tra quelle arrivate in Comune per la valorizzazione culturale ed ambientale delle aree a verde pubblico limitrofe alla Stazione.

Tre erano i temi proposti ai cittadini per il concorso di idee: il verde pubblico, una fontana e la valorizzazione del Liberty che caratterizza molte delle residenze private sulla via della stazione.

L’obiettivo è quello di ridare una funzione e un’attrattività all’area tra le vie Crugnola e Crespi, creando un’area di verde pubblico in grado di valorizzare anche l’eleganza delle ville liberty che si affacciano sulla via di accesso alla stazione.

Venerdì sera l’Amministrazione illustrerà anche i tempi e le modalità con cui le idee vincenti prenderanno forma.