“What goes up must come down”, il circo teatro in scena allo Yak

A Varese nasce una nuova sinergia tra le due realtà attive nel quartiere Bustecche, Spazio Yak e Spazio Kabum. Le due giovani organizzazioni culturali della città hanno scelto di lavorare insieme e guardare verso possibili collaborazioni a medio e lungo termine di cui, lo spettacolo de 3 marzo, sembra proprio essere una prova generale.

È l’arte circense il territorio di incontro di questi due protagonisti della vita culturale della città. Spazio Yak, che fin dalla sua apertura ha sempre proposto, con un notevole successo di pubblico, spettacoli di teatro di innovazione rivolti (non solo) al giovane pubblico, ha scelto di aprire il suo spazio anche al circo, disciplina che i giovani di Spazio Kabum coltivano e diffondono sul territorio attraverso le attività della loro frequentatissima scuola. Obiettivo della collaborazione è, come sempre, l’educazione del pubblico a nuovi linguaggi e la promozione di una cultura alta e popolare, che non può non comprendere anche proposte di circo contemporaneo.

Sabato 3 marzo alle ore 21.00, nel teatro di Piazza Fulvio De Salvo 6, arriverà What

goes up must come down, che farà da apripista ad una futura stagione di circo teatro (ancora tutta da programmare) per grandi e piccini.

Lo spettacolo

Anthony Trahair lancia oggetti per aria da oltre vent’anni. Il suo percorso è ricco di

incontri ed esperienze: lo studio della chimica, gli spettacoli di strada, il teatro,

l’acrobatica, la danza, la pratica dello yoga, del taiji e la relazione con la natura

hanno contribuito a costruire la sua identità artistica. Negli ultimi cinque anni si è

dedicato alla scrittura del libro Pearls of Juggling. “What goes up must come

down” è lo spettacolo che segna il suo ritorno sulla scena. Uno spettacolo di teatro

fisico, che racconta per paradossi il paradosso della vita. Gli attrezzi da giocoliere

sono usati come mezzi espressivi, al di là del virtuosismo. Il testo, essenziale e

giocoso, è ispirato a Chuang Tzu, uno dei più divertenti e provocatori tra gli antichi

saggi taoisti. Nei cinquanta minuti dello spettacolo il personaggio tiene “abilmente”

la scena, alternando numeri circensi a una comicità stralunata che tocca l’anima.

Vi aspettiamo il 3 marzo per sognare con Anthony e sostenere il sodalizio fra queste

Vi aspettiamo il 3 marzo per sognare con Anthony e sostenere il sodalizio fra queste due giovani reltà Varesine! La prenotazione è caldamente consigliata!

Per prenotazioni e informazioni: https://www.karakorumteatro.it/teatro-circo-spazioyak-what-goes-must-come-down

Ingresso

Intero: 12 Euro

Ridotto: 8 Euro (tra i 12 e i 25 anni, Over 65, soci Kabum),

5 Euro (tra i 6 e gli 11 anni)

Aperitivo a cura di Spazio Kabum dalle 19.30.

Spettacolo ore 21.00.