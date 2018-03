Zia Maria compie 101 anni

L’avevamo già festeggiata quando aveva raggiunto i cent’anni tondi tondi. Ed è bello fare gli auguri anche quest’anno a Maria Clerici, nata a Malnate il 16 marzo del 1917. malnateseda sempre e malnatese anche oggi, ha vissuto la sua giovinezza in via Libia in quanto il papà era magazziniere alla ditta edile Piatti-Mentasti. Si è poi “trasferita” in via Gramsci presso la Curt di Sass con i genitori e i fratelli: Mistica, Luigi , Vincenzo e Margherita.

Ha lavorato oltre trent’anni al Calzaturificio di Varese: quando ci è entrata aveva 14 anni, e si è sposata nel 1948 con Giuseppe Pini, che abitava nella vicina Binago. Nonostante i suoi 101 anni conosce ancora tutti i capoluoghi delle regioni e le tabelline a menadito, e che insieme alla sorella Margherita formano un simpatico duetto. Vive con una nipote ed e’ accudita dalla Signora Teresa.

La festa per la signora Maria sarà sabato 17, nella sua casa di Malnate, circondata da parenti ed amici.