ZooPlantLab: sulla traccia degli organismi alloctoni

Venerdì 23 marzo alle ore 17.30 nella Sala del Risorgimento dei Musei Civici di Villa Mirabello (Piazza della Motta 4, Varese) si terrà il decimo incontro del ciclo di conferenze legato alla mostra “Alieni. La conquista dell’Italia da parte di piante e animali introdotti dall’uomo” (www.uninsubria.it/alieni), organizzata dal Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con il Comune di Varese, in esposizione fino all’27 maggio 2018.

Andrea Galimberti, ricercatore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, promotore di ricerche zoologiche tramite l’utilizzo sinergico di approcci morfologici, ecologici e molecolari, porterà metaforicamente il pubblico sul set di CSI – Scena del crimine, dove i protagonisti saranno gli organismi alloctoni e dove il thriller è animato da un efficace detective molecolare, in grado di sfruttare al meglio le tecniche di analisi genetica per far luce sull’assassinio. La ricerca delle prove biologiche per collegare crimini e loro esecutori è il principale scopo della squadra che ruota attorno allo ZooPlantLab, che si avvale di tutti i mezzi offerti dalla tecnologia, dalla scienza e dalla conoscenza naturalistico-ambientale. Una serata che si preannuncia più che avvincente. Da non perdere.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.