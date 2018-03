Zucchero filato, profumo di fiori e tanta cultura

E’ ufficialmente iniziata la primavera e le iniziative “sbocciano” come fiori. Il meteo potrebbe portare qualche nuvola ma la stagione delle passeggiate è ufficialmente iniziata.

METEO – Sabato 24 marzo, In parte soleggiato al mattino, con nuvolosità bassa irregolare che si formerà dapprima a ridosso delle Prealpi e sarà più estesa anche alla pianura nel pomeriggio. Più sole sulle Alpi oltre 2000m di quota circa. Non sono previste precipitazioni. Domenica 25 marzo nuvoloso o variamente nuvoloso. Probabilmente senza piogge o solo quattro gocce occasionali. Schiarite sulle Alpi oltre i 2000m di quota circa. – Il meteo

ITINERARI

In giro per torri e castelli. Dal monastero di Torba alla Rocca di Angera, passando da monumenti medievali e tracce di antiche fortificazioni meno conosciuti ma ugualmente affascinanti. – Il percorso

Cinque idee per ammirare laghi e valli- Dal battello al treno del “foliage”. Alcune proposte per una gita in giornata tra splendidi giardini, panorami mozzafiato, borghi e natura – Il percorso

PROVINCIA – Villa Panza a Varese, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno ma anche l’antico forno di Gurone a Malnate, la Torre e la Pensilina del trama a Velate, l’Aereo Club Adele Orsi a Calcinate del Pesce, Casa Macchi a Morazzone. A Milano il Pirellone o gli spogliatori di San Siro. Sono tantissimi i luoghi che sabato e domenica saranno aperti in occasione delle Giornate Fai di Primavera – L’elenco dei luoghi aperti

Varese – Funicolare: entrerà in vigore da sabato prossimo, 24 marzo 2018, il nuovo orario primavera/estate per la funicolare del Sacro Monte. Il nuovo programma di esercizio sarà in attivo fino al 22 luglio 2018. – Tutte le informazioni

Varese – Domenica 25 marzo, 50° Varese-Angera, Gara ciclistica, ore 8.00, Partenza di via Sacco. Categoria allievi, apertura della stagione ciclistica

Varese – “Le gesta di San Gemolo dalla Badia di Ganna”, Uscite Narranti. Domenica, ore 14.30, parcheggio del Cimitero Ganna. I luoghi della leggenda di San Gemolo e il suo prode amico Imerio. Siamo nel Parco, regionale Campo dei Fiori nella Riserva Naturale del Lago di Ganna e della Torbiera. Durata 3ore circa. www.officinambiente.org.

Varese – Appuntamento in biblioteca domenica 25 marzo, con un evento dedicato al cantautore Rino Gaetano. Dalle 15.30 alle 17.30, sarà presentato il libro intitolato ”Essenzialmente tu” di Matteo Persica, in onore del cantautore scomparso prematuramente nel 1981. Il libro è stato pubblicato lo scorso 2 novembre in occasione dei 40 anni da quel Sanremo del 1978 che lanciò definitivamente il cantautore con il brano “Gianna“. La sera, alle Cantine Coopuf, ci sarà anche un concerto omaggio all’artista – Tutto il programma

Varese – Sabato 24 marzo con inizio alle ore 17.30 presso la nostra Sede in Via degli Alpini 1 a Varese si conclude la sesta edizione del “il caffè degli Alpini”. Ospite e relatore l’antropologo e archeologo varesino Angelo Castiglioni che ci parlerà dei “colori dell’Africa” . La sua cinquantennale opera di ricerca, unitamente al fratello Alfredo prematuramente deceduto, è oggi documentata presso il Museo Etnografico di Villa Toepliz.

Varese – Tutto pronto per la “Domenica delle Monetine”. Il “popolo” delle monetine, si ritroverà a Varese in piazza del Podestà, presso il Caffè Biffi per la raccolta, il ricavato in beneficenza – Tutto il programma

Varese – “Niente bugie”, Carlo Zanzi racconta trent’anni di “insuccessi”. Appuntamento al Salone Estense, sabato, alle 16. ra gli invitati alcuni miei ex alunni: Fabio Ilacqua (paroliere di Occidentali’s Karma), Alessandro Andreoni (reduce dalle Paralimpiadi coreane), la cantante Erica Bazzeghini. Canterà Luca Guenna e gli amici di Mock, a ricordo di mio fratello Marco. Suonerà anche il gruppo The Grapes. – Tutto il programma

Varese – Per accompagnare la degustazione di grandi vini non poteva esserci accostamento migliore: la Villa Andrea del complesso delle ville Ponti domenica 25 marzo sarà la cornice della quinta edizione di Wine Tasting Varese, l’importante appuntamento sul mondo del vino organizzato in provincia. – Tutto il programma

Schiranna – Sabato 24 marzo le giostre del Luna Park apriranno ufficialmente “le danze” e fino al 1° di maggio ci si potrà divertire. – Tutto il programma

Mesenzana – Una giornata per conoscere i rapaci diurni e notturni

L’appuntamento è per il prossimo 24 marzo in paese dalle 15 alle 19 – Tutto il programma

Maccagno con Piano e Veddasca – Al via sabato 24 marzo la prima edizione del “Villaggio dell’Energia e della Sicurezza Stradale” presso la Centrale Idroelettrica Enel Green Power di Roncovalgrande a Maccagno. Un’iniziativa realizzata grazie alla stretta collaborazione tra Enel Green Power, Polizia di Stato e Comune di Maccagno con l’obiettivo di offrire alle scuole e alle famiglie del territorio una giornata all’insegna dell’energia e della cultura sulla sicurezza stradale. Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 14:00 alle 17:00 i tecnici di Enel Green Power accompagneranno le famiglie alla scoperta del patrimonio tecnologico racchiuso in una delle più interessanti “fabbriche di energia pulita” del territorio presentando le innovazioni realizzate da Enel nel segno della sostenibilità. – Tutto il programma

Cittiglio – L’Associazione Piante Guerriere sabato, ore 14e30 organizza per i soci e i simpatizzanti lo scambio di semi e piantine. Al vivaio Spertini.

Laveno Mombello – Cioccolatiamo, sabato e domenica in piazza Matteotti e in via Labiena dolce manifestazione a cura della Pro loco.

Saltrio – Una passeggiata sui sentieri del contrabbando “romantico”, quello del Cimino, cantato da Davide Van De Sfroos, il contrabbando di caffè e riso, prima, e poi delle “bionde”, le sigarette, negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. La proposta viene dall’associazione Controvento Trekking che ha organizzato per sabato 24 marzo un’escursione guidata (e narrata) con Antea Franceschin, guida ambientale professionista che in questi mesi ha condotto tantissime persone a scoprire gli angoli più belli e interessanti della Vlceresio e del Varesotto. – Tutto il programma

Induno Olona – Domenica 25 marzo Villa Porro Pirelli di Induno Olona – l’elegante dimora del ‘700 convertita in albergo di charme – dedica una giornata ai futuri sposi. Location ideale per matrimoni da favola, la Villa ha riunito aziende del settore wedding che operano sul territorio varesino – fioristi, fotografi, noleggi auto, stilisti – per offrire un’anteprima di quella che potrà essere la cerimonia di nozze. Dalle 15 – Tutto il programma

Azzate – Sabato 24 marzo 2018 alle ore 11.00 nella Sala Conferenze dell’Archivio di Stato di Milano (via Senato, 10) sarà presentato il volume “Villa Bossi Tettoni Castellani Benizzi di Azzate”. – Tutto il programma

Morazzone – Sabato 24 marzo alle ore 18 si terrà, presso l’oratorio Sant’Ambrogio di Morazzone (via XXVI agosto), il secondo incontro di “Fractio panis” . Il tema che sarà affrontato da Luca Moscatelli è “Itineranza di Gesù, itineranza dei discepoli“. – Tutto il programma

Carnago – Sabato 24 marzo alle 15 presso il Teatro Agorà di Carnago si terrà un incontro sulla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. – Tutto il programma

Cairate – Domenica 25 marzo alle 15 si terrà la rappresentazione con figuranti della “Passione di Cristo” alla Parrocchia di Sant’Ambrogio Oratorio in Bolladello. L’intera Comunità di Crosio è stata direttamente coinvolta per organizzare questi due eventi, si sono attivate le Parrocchie di Crosio e Daverio, la Pro Crosio, la Protezione Civile e l’Amministrazione, ma anche tanti cittadini che daranno il loro contributo partecipando in veste di attori e comparse. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Torna la tradizionale manifestazione “La Pasqua dell’Atleta” che sabato 24 marzo riunirà dalle 18.30 nella Basilica di San Giovanni i migliori sportivi della città. Il trofeo allo sport andrà ad Hilary La Scala della Pro Patria Bustese Twirling mentre Bruno Ceccuzzi sarà premiato per il suo “Servizio allo Sport” – Tutto il programma

Busto Arsizio – Continua il Festival Fotografico Europeo. Mostre, seminari, lectio magistralis con i nomi più importanti della fotografia italiana ed estera tra Busto, Castellanza, Legnano, Cairate, Olgiate Olona, Gavirate, Varese e Milano – Tutto il programma

Busto Arsizio – Torna per il nono anno consecutivo Kustom Road, l’imperdibile kermesse nazionale dedicata ai customizer italiani appassionati di moto e auto americane d’epoca. Dal 23 al 25 marzo i padiglioni di MalpensaFiere ospiteranno l’evento dedicato al mondo degli appassionati di Harley Davidson e moto custom, ideato da un gruppo di amici per la pelle, uniti dalla stessa passione e dagli stessi valori: gli amici del Moto Club SS 33 Sempione, Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). – Tutto il programma

Gallarate- Sabato 24 e domenica 25 marzo Cesvi sarà presente con i suoi volontari in più di 20 piazze italiane per raccogliere fondi a sostegno della campagna #Liberitutti contro il maltrattamento dei bambini in Italia. Anche in Piazza Libertà.

Legnano – Debutta a Legnano domenica 25 marzo la “Camminata per la Vita”, manifestazione podistica non competitiva organizzata dalla Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Percorsi da 3 a 5 km – Tutto il programma

Tradate – Domenica appuntamento all’Osservatorio astronomico di via ai Ronchi.

A partire dal 25 marzo, proseguendo poi per tutta la stagione con cadenze programmata nel pomeriggio della seconda e la quarta domenica di ogni mese, si potrà visitare l’Osservatorio accompagnati da guide – Tutte le informazioni

Tradate – Torna il tradizionale Luna Park di Piazza Marcato. Da Oltre 50 anni la famiglia Busnelli organizza l’appuntamento di Pasqua per grandi e piccoli, con decine di attrazioni per tutte le età. Si parte quindi con tutte le attrazioni operative venerdì 23 marzo e il Luna Park rimarrà aperto fino al giorno di Pasquetta, lunedì 2 aprile.

Stabio – Curioso e interessante appuntamento nel fine settimana a Stabio, a due passi dal confine. Sabato 24 marzo – dalle 11 alle 16.30 in piazza Maggiore – ProSpecieRara, la Fondazione svizzera per la diversità socio culturale e genetica dei vetegali e degli animali, propone il “Mercato delle patate” da semina, con diverse iniziative collaterali. Bancarelle e tanto – Tutto il programma

Verbania – Torna la kermesse organizzata dal Comune e dal Consorzio Fiori Tipici del lago Maggiore e giunta alla 52esima edizione. In programma un’esposizione di 200 varietà di camelie a Villa Giulia, ma anche visite guidate ai parchi botanici di Villa Taranto e dell’Isola Madre, a giardini privati come Villa Rusconi Clerici e Villa Anelli a Oggebbio, e persino a un vivaio di piante madri: Villa Giuseppina sul Monterosso, a Verbania. Sabato e domenica a Villa Giulia, ore 10.30-18, ingresso gratuito, info 0323.503249.

Rivera Monteceneri – Family Day in formato primaverile alla Splash e Spa Tamaro. Domenica 25 marzo durante tutta la giornata la zona delle piscine verrà animata da musica e giochi a premi che faranno divertire adulti e bambini. E non perdetevi le waterball ele tante altre sorprese – Tutto il programma

Locarno – Da mercoledì 21 a domenica 25 marzo torna per la 21esima volta Camelie Locarno, vero e proprio punto d’incontro per gli appassionanti di mezzo mondo. La rinomata rassegna ticinese si svolgerà quest’anno al Parco delle Camelie, una meravigliosa oasi verde adagiata sul delta del fiume Maggia, e, in contemporanea al Palazzo della Sopracenerina, stabile che si affaccia sull’ampia e centralissima Piazza Grande. – Tutto il programma

Milano – Torna “Fa la Cosa Giusta”, la fiera del consumo critico che vedrà protagonista anche diverse realtà del territorio. Appuntamento da venerdì a domenica, ingresso libero – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Sarà un sabato sera ricco di risate quello in programma questo weekend al teatro di Varese con Teresa Mannino. La sua nuova turneè “Sento la testa girare” ha fatto già registrare il sold-out e anche a Varese i biglietti sono esauriti. – Tutto il programma

Domenica, sempre al Teatro di Varese , Associazione Ritorno all’opera presenta presenta Cin Ci là. Operetta in tre atti di Carlo Lombardo su musiche di Virgilio Ranzato. – Tutto il programma

Varese – “Sogliole a piacere” alla Stagione Speakeasy Varese, alle ore 19.30 allo Spazio Yak (Piazza Fulvio de Salvo, 6). Ore 19.30, Aperitivo dello YAK, ore 21.00, Spettacolo: “Sogliole a piacere è una storia”. Romantica, divertente, tragicomica. Un giorno facendo snorkling ho visto una sogliola sul fondo del mare e mi ha guardato con uno sguardo che sembrava dirmi “tu mi assomigli”. Dunque ho parlato di lei, che nel corso dell’evoluzione ha assunto la posizione sdraiata sul fianco pur di mimetizzarsi, lei che col suo sapore non deciso né caratteristico può essere accostata a tutti i cibo senza alterarne il sapore. Lei, come me, in fondo al mar, terrorizzata all’idea del volo. Chissà perché? www.karakorumteatro.it

Cassano Valcuvia – La rassegna del Teatro Periferico porta sul palco la storia di Alfonsina Morini Strada, l’unica donna a partecipare al Giro d’Italia. Michele Eynard, Laura Mola e Federica Molteni, diretti da Carmen Pellegrinelli, mettono in scena uno spettacolo ispirato alla biografia della famosa ciclista. Appuntamento sabato 24 marzo – Tutto il programma

Besozzo – Sabato 24 marzo alle 21 al Teatro Duse, all’interno della stagione teatrale del Comune di Besozzo sarà rappresentato lo spettacolo “Frida K”, dedicato alla pittrice messicana Frida Kahlo di cui è in corso una mostra al Mudec di Milano. – Tutto il programma

Cassano Magnago – Spettacolo “Questo è il mio nome fa tappa” del Teatro dell’Orsa con attori rifugiati, venerdì 23 marzo alle ore 21 sarà in scena a Cassano Magnago, in provincia di Varese, negli spazi del Cinema Teatro Auditorio. – Tutto il programma

Gallarate – Paolo Hendel va in scena con «Fuga da via Pigafetta», scritto con Marco Vicari e Gioele Dix, a cui è affidata la regia. Lo spettacolo è venerdì 23 marzo, al teatro Condominio. Dopo «Tu si que vales» Maurizio è in tour con uno show con le coreografie di Giacomo Frassica e il corpo di ballo i Re del mambo. Sabato, al teatro Condominio. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Per la rassegna teatrale giunta alla XX edizione stasera doppio spettacolo: Kintsugi di Viandanti Teatranti Lab e Bang Bang Bang di Enzo Ferrara con la compagnia Anni Verdi. Al cinema teatro Italia, viale Maspero 16, ore 21, 12 euro.

MUSICA

Varese – Il fine settimana alle Cantine Coopuf inizia venerdì 23 marzo, alle 21, con il Rugby Varese Music Challenge 2018. Giovani band si sfideranno per conquistare il posto sul palco della Festa del Rugby, in programma a giugno al al Campo “A.Levi” di Giubiano. In scena Fester, Reyon, The PinkoPallino Gang Bang, Injection, KEEMOSABE, Campi Elisi. A seguire Dj-Set con i ragazzi di COVO: Organizzazione Varesina di Orientamento e Cultura. Ingresso libero. Domenica concerto omaggio a Rino Gaetano – Tutto il programma

Varese – Al Twiggy Caffè sabato 24 marzo (ore 21:30, ingresso libero) torna Bim Bum Balaton dj-set. ll set miscela le sonorità balcaniche tradizionali con il balkan beat che ha sfondato in Europa, il reggae della migliore specie, il folk, la world music, l’electro più ricercata e per finire la tradizione italiana, con viscere del sud e del nord più profondo. Domenica 25 marzo (ore 21:30, ingresso libero) torna l’appuntamento blues in collaborazione con Black & Blue Festival. Protagonista della serata sarà Daniele Tenca Trio, con uno show coinvolgente a livello musicale ed emotivo, che riporta il Blues alla sua originale funzione di veicolo di comunicazione sociale, grazie all’apporto di una band dall’esperienza decennale insieme ad artisti blues di valore internazionale (Andy J. Forest, Aida Cooper, Keisha Jackson, Ronnie Jones, Arthur Miles per citarne alcuni).

Albizzate – Al The Family venerdì sera live con Gigante. Sabato con la Pitch The Noise Night.

Besnate – Domenica 25 marzo a Besnate l’appuntamento “Il sogno californiano – rock e psichedelia – San Francisco, Los Angeles e dintorni”. Aldo Pedron presenta racconti, aneddoti, video e ascolto brani di Beach Boys, Ry Cooder, Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Quicksilver Messenger Service, Janis Joplin, Doors, The Byrds, Mamas and Papas. Ospiti, con la loro musica, il duo Davide Facchini e Anita Cannella – Tutto il programma

Jerago con Orago – Sabato 24 marzo alle ore 21.00 presso la Basilica San Giuseppe a Seregno in occasione del concerto per la Santa Pasqua, la filarmonica Ettore Pozzoli diretta da Mauro Bernasconi ed il Coro Modusnovi Ensemble diretto da Gianfranco Freguglia eseguiranno in prima mondiale lo Stabat Mater di Silvano Scaltritti per Coro e Orchestra. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Weekend ricchissimo con tante iniziative in programma nel circolo di via Galvani.Venerdì circolo aperto, sabato CasasirioShowcase con la presentazione del catalogo di libri, per la musica There Will Be Blood + Warias, domenica alle 17 e 30 incontro “Comunicare la cultura” con creativi, smanettoni di reflex, espertoni digitali. Alle 21 e 30 “Annientamento”, il nuovo film di fantascienza di produzione Netflix.- Tutto il programma

Legnano – Venerdì al Circolone si balla con i Vallanzaska, dalle 22, ingresso 8 euro.

Casorate Sempione – Marco Pierobon arricchisce il Concerto di Primavera del Corpo Musicale “La Casoratese”. Sabato 24 marzo l’appuntamento tradizionale della bella stagione, promosso dalla banda, vedrà anche una partecipazione speciale – Tutto il programma

Gallarate – La chiesa di Sant’Antonio a Gallarate ospita domenica 25 marzo un concerto di musica barocca. Carlo Bellora al violino barocco, Christine Cullen al violoncello, Gian Luca Rovelli al clavicembalo proporranno musiche di Corelli, Scarlatti, Vivaldi, Caresana, Telemann, De Fesch. – Tutto il programma

ARTE

Venezia – Scuola Grande della Misericordia a Venezia si tinge di bianco e nero con le opere di Marcello Morandini da domenica 25 marzo, fino al 28 aprile. L’artista e designer è impegnato in questo nuovo e importante progetto espositivo nella città lagunare in collaborazione con Orler Gallery e la Fondazione Marcello Morandini. – Tutto il programma

Cerro di Laveno Mombello – «Lascia una traccia del tuo passaggio» è la mostra personale di Ruggero Marrani curata da Clara Castaldo: una ricca antologia di opere in ceramica realizzate dall’artista di Barasso, che si collocano all’interno di una ricerca contrassegnata da aeroscultura, totem e scultura interattiva. Al Midec di Cerro di Laveno, lungolago Perabò 5, inaugurazione ore 15.30 con musica di Mario Mariotti, fino al 10 maggio da venerdì a domenica ore 10-12.30 e 14.30-17.30, Pasqua chiuso. – Tutto il programma

Chiasso – Una selezione di opere inedite provenienti da collezioni private e dallo studio dell’artista ripercorre, nella prima mostra antologia, più di trent’anni di intensa attività creativa e ricerca pittorica di Francesco Vella. L’esposizione, in corso da sabato 24 marzo a domenica 29 aprile 2018 presso lo Spazio Officina di Chiasso (Svizzera) – Tutto il programma

Locarno – Dal 25 marzo al 12 agosto 2018 la Pinacoteca Comunale Casa Rusca a Locarno ospiterà una rassegna delle architetture del sacro di Mario Botta. “Mario Botta. “Spazio Sacro” è un progetto espositivo curato dallo studio Mario Botta Architetti, con la direzione scientifica di Rudy Chiappini. – Tutto il programma

CINEMA

