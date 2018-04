106 anni dal naufragio del Titanic

Sono passati 106 anni fa dalla notte tra 14 e 15 aprile 1912 quando si inabissò il Titanic, all’epoca la nave più grande mai costruita e ora una delle più famose di tutti i tempi.

Un disastro che ha segnato un epoca, ispirando saggi, romanzi, canzoni e che ancora oggi viene ricordato. Il Titanic si scontrò con un iceberg, due giorni dopo essere salpata per il suo viaggio inaugurale da Southampton, in Inghilterra, diretta a New York.

Uno dei tre superstiti del naufragio più famoso del mondo fu Emilio Portaluppi e la sua vita avventurosa si è chiusa nel 1974 dove era iniziata, ad Arcisate – La storia dello scultore Emilio Portaluppi

Leggi anche: “Quando lo zio italiano mi raccontò del Titanic”