In 15mila al Salone del Mobile in treno nella giornata inaugurale

Sono oltre 15mila i visitatori che hanno raggiunto in treno l’esposizione del Salone del Mobile a Rho Fiera Milano nella prima giornata di apertura.

E le stazioni milanesi del Passante ferroviario hanno registrato una crescita del 20% per il Fuorisalone: in aggiunta ai normali flussi, durante tutta la giornata oltre 30mila appassionati di design e turisti hanno utilizzato il treno per raggiungere gli eventi nel cuore della città.

Una manifestazione che attrae un pubblico sempre più numeroso, dall’Italia e dall’estero: ne è conferma la crescita del 9% rispetto al 2017, nella giornata di lunedì, dei viaggiatori che hanno utilizzato il collegamento Malpensa Express per raggiungere il centro di Milano.