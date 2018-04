20 minuti di grandine e vento e l’A8 si allaga

Venti minuti di pioggia e grandine e l’A8 va in tilt per allagamento all’altezza di Castronno. Il violento fenomeno temporalesco che ha interessato la zona a nord di Gallarate ha creato qualche disagio soprattutto per l’intensità.

A Bobbiate la grandine è caduta con maggiore forza e con chicchi di ghiaccio grossi come noci (segnalazione di un nostro lettore), tra Azzate e Castronno qualche folata di vento insieme all’intensa pioggia ha fatto preoccupare molti.

Fortunatamente non è durata molto e non si segnalano interventi dei Vigili del Fuoco.