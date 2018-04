24enne varesino contromano sull’autostrada svizzera, fermato in dogana

Un ragazzo di 24 anni residente nella provincia di Varese si è immesso contromano in un’autostrada svizzera, ed è stato fermato al confine e denunciato.

Il giovane domenica 29 aprile, a bordo di una vettura con targhe italiane, si è immesso in contromano sull’autostrada A2 dagli svincoli di Mendrisio. Fortunatamente non si è scontrato con nessuno, ad eccezione di un impatto con il guard rail centrale.

I danni sono stati limitati anche grazie alla nuova Centrale comune di allarme (CECAL), che ha favorito la rapida collaborazione con le Guardie di confine, è stata disposta l’immediata chiusura della dogana. Misura che ha notevolmente ridotto il numero di veicoli in transito sulla tratta e quindi anche il pericolo di eventuali vittime.

Il 24enne ha continuato la sua corsa fino a poco prima del confine dove è stato fermato alle 6. La polizia ha proceduto all’immediato sequestro della licenza di condurre e del veicolo. Il 24enne è stato denunciato al Ministero pubblico per le infrazioni alla Legge federale sulle circolazione stradale, per esposizione a pericolo della vita altrui e per perturbamento della pubblica circolazione.