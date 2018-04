25 Aprile, il Catone “censurato” accende la polemica tra Anpi e amministrazione

25 Aprile con strascichi polemici anche a Solbiate Olona. Questa mattina, giovedì, il sindaco Luigi Melis ha reso noto uno scambio di mail tra l’assessore all’Istruzione e alla cultura Patrizia Kopsch e la rappresentante dell’Anpi di Solbiate Olona Sabrina Zocchi. Motivo della contesa sarebbe l’inserimento dell’intervento di Stefano Catone (consigliere comunale di opposizione a Solbiate Olona, ndr) tra quelli di marca “Anpi” nella scaletta.

Inizialmente inserito dall’Anpi sarebbe poi stato eliminato dall’amministrazione comunale nell’ultima versione della locandina poichè giudicato eccessivamente “di parte” e ridondante in quanto prima di lui erano previsti gli interventi di due esponenti dell’Anpi provinciale e locale.

Il sindaco ha stigmatizzato, inoltre, il linguaggio perentorio utilizzato dalla rappresentante dell’Anpi nella mail: «La signora Zocchi ci scrive chiedendoci spiegazioni sul perchè è stato tolto l’intervento del signor Catone – ha detto Melis – ma nessuno aveva dato l’assenso al suo intervento quindi non capiamo nemmeno quali spiegazioni dovremmo darle. Infine parla di “nostro 25 Aprile” come se si strattasse di una ricorrenza di una parte degli italiani e non di tutti».

Sabrina Zocchi, da parte sua, non vuole rinfocolare la polemica: «Il nome di Catone tra gli interventi era stato fatto sin dall’inizio e da parte dell’assessore Kopsch non era stata posta alcuna questione. Il suo silenzio era stato valutato come un assenso e per questo ho chiesto spiegazioni di questo cambio di scaletta – spiega la rappresentante dell’Anpi che prosegue – non vogliamo fare polemiche, rispetteremo il programma stabilito dall’amministrazione anche se non lo condividiamo nella sua intierezza».