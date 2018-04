Il 25 Aprile con i Comuni e la Comunità montana del Piambello

Le celebrazioni del 25 Aprile riuniscono quest’anno a Induno Olona più Comuni della Valceresio e la Comunità Montana del Piambello.

L’appuntamento è per mercoledì 25 aprile alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista per la messa in suffragio dei Caduti.

Alle 11 in Sala Bergamaschi i saluti e le orazioni ufficiali dal sindaco di Induno Marco Cavallin, della presidente della locale di Anpi Susanna Vanoni e del presidente della Comunità montana del Piambello Maurizio Mozzanica, con la testimonianza di un partigiano.

Seguirà la consegna dei riconoscimenti agli studenti vincitori del Premio Passerini 2016-2017.

La manifestazione prosegue con il corteo alMonumento ai Caduti, a Villa Bianchi e al Cimitero.

In serata conclusione al Parco Santa Caterina con concerto e stand gastronomico a cura dell’Associazione Caimano.

In caso di maltempo il concerto si terrà in Sala Bergamaschi.

QUI la locandina della giornata