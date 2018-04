Il 25 aprile dei Do.Ra al centro di un’interrogazione parlamentare

Le celebrazioni del 25 aprile da parte della Comunità Militante dei 12 raggi sarà al centro di un’interrogazione parlamentare. Lo annuncia Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali, che nelle scorse ore ha presentato l’interrogazione al ministro degli interni Marco Minniti.

«Vogliamo sapere dal ministro dell’Interno -dice Fratoianni- per quale motivo il Prefetto di Varese e le autorità di pubblica sicurezza della città non abbiano vietato tale tipo di manifestazione, svoltasi nella ricorrenza del 25 aprile, in aperta violazione della Costituzione della Repubblica italiana. E quali provvedimenti intenda assumere dopo lo svolgimento di questa provocazione neofascista».

Fratoianni ricorda come «in precedenti episodi avvenuti in altre città tali manifestazioni revisioniste e provocatorie sono state vietate dalle forze dell’ordine» e si chiede perchè questo non sia avvenuto per «un’organizzazione già oggetto di operazioni delle forze dell’ordine e dell’antiterrorismo coordinate dalla procura di Busto Arsizio».