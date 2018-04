25 Aprile, l’Anpi parteciperà solo alle celebrazioni ufficiali

L’Anpi di Busto Arsizio smentisce la propria partecipazione alla manifestazione alternativa della sinistra bustocca. Lo fa sapere il presidente della sezione bustocca Liberto Losa. Pur non condividendo la programmazione stabilita dall’amministrazione comunale guidata da Antonelli non ci sarà nessuna protesta “visiva” da parte dell’associazione che rappresenta i valori della Resistenza in città.

Alla “contromanifestazione” che si svolgerà dopo la messa al Tempio Civico, dunque, parteciperanno solo i rappresentanti della variegata galassia dei partiti e movimenti di sinistra. In un primo momento era sembrato che Anpi, Liberi e Uguali e Pd potessero trovare una sintesi comune per dare un segnale di dissenso ma alla fine Anpi e Pd hanno deciso di non creare divisioni seppur con i distinguo del caso.

La polemica è nata alcuni giorni fa quando l’Anpi è uscita sugli organi di informazione con un comunicato nel quale stigmatizzava il comportamento del sindaco per non aver coinvolto l’Anpi nell’organizzazione della Festa della Liberazione.