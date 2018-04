Il 25 Aprile a Rescaldina con la Tela, l’Anpi e le scuole

Due appuntamenti per il 25 Aprile a Rescaldina (Mi).

Martedì 24 aprile, la Tela – Osteria Sociale del Buon-Essere – ospiterà Stefano Turconi e Teresa Radice, autori della graphic novel “Non stancarti di andare” , la storia di Iris e Ismail, separati da un destino violento e imprevisto. Sullo sfondo, il conflitto siriano e al centro il senso dell’esistenza e della distanza. “Perchè la Memoria non stia sulla carta ma continui a parlare anche oggi, nelle nostre azioni, nello sguardo rivolto al mondo e nell’ascolto e sostegno delle persone che lottano per la libertà”.

Mercoledì 25 la commemorazione presso i monumenti ai Caduti e i cimiteri di Rescalda e Rescaldina, a partire dalle ore 9. Alle ore 10.30, il corteo dalla piazza di Rescaldina alla lapide di via Matteotti, che si concluderà con un aperitivo presso la vicina sede dell’Anpi. Alla commemorazione parteciperanno i bambini e le bambine delle scuole di Rescalda e Rescaldina.