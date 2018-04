“25 aprile, Resistenza e Autonomismo non sono in contrasto”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente l’intervento di Davide Quadri, Coordinatore Provinciale di MGP-Giovani Leghisti del Varesotto sul 25 aprile, la resistenza e la scelta del comune di Varese di innalzare la bandiera Tricolore sulla torre civica in occasione delle celebrazioni della festa della Liberazione

Il 25 Aprile non è la festa di un partito, di un’associazione e men che meno di chi quelle battaglie non le ha mai combattute, come le sedicenti organizzazioni palestinesi e migranti che ormai dominano i cortei “istituzionali”.

La Resistenza e la guerra civile di quegli anni hanno rappresentato uno dei momenti più duri, violenti e sciagurati della storia italiana.

Il significato più importante di libertà passa però da una parte di Resistenza che in quel di Chivasso ha messo nero su bianco e con una visione lungimirante, quale può essere l’argine ai totalitarismi più vari e sciagurati.

Da lì bisogna ripartire, dal localismo, dall’autonomismo e delle piccole comunità.

Ed è proprio tenendo fermi questi valori, che emerge come una mossa miope, ovvero il solito spottone tutto immagine e niente sostanza dell’amministrazione Galimberti, la scelta di rimuovere la bandiera locale dalla Torre Civica, che mostra come questa giunta si cimenti più nell’antileghismo che non nell’antifascismo, evidentemente non conoscendo bene cosa sia quest’ultimo e usandolo, come ormai è di moda, solo come spauracchio e per pura propaganda elettorale.