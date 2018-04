48 artisti in mostra per “Arte nei cortili”

Domenica 15 aprile torna, nella rinnovata veste di concorso, “Arte nei Cortili”, consueto appuntamento organizzato dal Centro Artecultura Bustese con il patrocinio del Comune, che permetterà di scoprire angoli caratteristici del centro della Città mentre si visita una mostra d’arte all’aperto, movimentata anche da performance teatrali e musicali.

Saranno ben 48 gli artisti partecipanti, tutti soci del CAB, fra cui spiccano alcuni nomi rinomati (Silvio Crespi, Ezio Foglia, Cristina Limido, Sergio Mara, Rosaldo Mariani, Ferdinando Pagani, Leonardo Patruno, Lidia Pezzimenti, Rocco Preite, Orazio Saccuman, Antonella Tapella e altri) per un totale di quasi cento opere fra dipinti, acquerelli, sculture e opere in vetro, da ammirare durante l’arco dell’intera giornata, dalle 10 alle 18, nei quattro cortili del centro che hanno deciso di ospitare l’iniziativa (Libreria Boragno, Pasticceria Oscar, Galleria Gallazzi, Cortile Tettamanti).

Quest’anno una giuria formata da esperti d’arte (tra cui anche l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli) decreterà fra i partecipanti (alcuni soci anche illustri espongono senza concorrere) i tre vincitori, che riceveranno in premio una mostra collettiva presso la galleria “La Cascina dell’Arte”, che si terrà all’inizio di giugno, e una segnalazione speciale, che riceverà in dono materiale artistico. Anche il pubblico potrà votare durante la giornata la propria opera preferita: fra i votanti sarà estratto un acquerello omaggio gentilmente messo a disposizione dal nostro artista Ferdinando Pagani.

Domenica 15 aprile si celebra la giornata mondiale dell’arte: CAB e l’Amministrazione comunale aderiscono con questa iniziativa. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

CORTILI COINVOLTI

Libreria Boragno, via Milano 4

Pasticceria Oscar, via Cavallotti 3

Galleria Gallazzi, via Sant’Antonio 1

Cortile Tettamanti, via Tettamanti 2.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ore 10: apertura della manifestazione

ore 10-12: intervento del coro giovanile Daltrocanto della scuola di musica PrimoPiano di Canegrate (a rotazione nei cortili);

ore 15-17: performance teatrale dei Viandanti Teatranti e performance musicale della scuola di musica Rossini di Busto Arsizio (a rotazione nei cortili);

ore 18: premiazione dei vincitori e sorteggio dell’acquerello omaggio presso il cortile della Pasticceria Oscar (sarà presente l’assessore Maffioli)