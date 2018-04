Il 5 per mille alle famiglie in difficoltà: lo hanno deciso i vedanesi

Il 5 per mille destinato dai contribuenti al Comune di Vedano Olona, servirà per sostenere le famiglie del paese in difficoltà economiche e seguite dai Servizi sociali per interventi sui figli minori.

Lo hanno deciso i cittadini che domenica hanno partecipato alla presentazione del progetto “Decidiamolo in comune”, dedicato appunto alla scelta e alla destinazione condivisa del 5 per mille a favore del Comune.

«Tutti i presenti hanno potuto scegliere seduta stante a quale progetto sociale destinare il finanziamento che il Comune riceverà in corso d’anno – spiega l’assessore ai Servizi sociali Marzia Baroffio – Tra i quattro progetti proposti, la scelta dei cittadini è andata a favore dell’attivazione di un sostegno alle famiglie in difficoltà economiche e seguite dai Servizi sociali per interventi sui figli minori. Sostegno che sarà tanto più consistente quanto maggiori saranno i contributi che il Comune riceverà: per questo invito tutti i vedanesi a firmare per il 5xmille, che non costa nulla al contribuente, nella casella “Attività sociali del Comune” della propria dichiarazione dei redditi».