50° anniversario del coro Val Tinella

50 anni fa, nel paese di Oltrona al Lago, nasceva il coro maschile Val Tinella. Oltre 100 coristi hanno cantato nel corso di questo mezzo secolo appena trascorso e ognuno ha contributo, a suo modo, a creare la storia di questa splendida realtà.

I successivi ottenuti in questi anni di performance su palcoscenici nazionali, e internazionali, hanno reso il coro Val Tinella, guidato dal Maestro Sergio Bianchi, riconosciuto per l’alta qualità canora e l’attenzione prestata sia al dettaglio che all’innovazione artistica portando in scena canti alternativi, come il Trenino, che hanno fatto alzare in piedi nell’arco degli anni migliaia di persone stupefatte e meravigliate dalla versatilità di queste voci che alternano canti sacri, come Salve Regina, a canti popolari, come To Kokoraki (la vecchia fattoria in lingua greca).

Dal 14 al 22 aprile, per festeggiare questo importante anniversario, il coro Val Tinella ha deciso di realizzare presso il Chiostro di Voltorre una mostra per ripercorrere i suoi 50 anni di attività. Durante questi giorni di aprile si potranno visitare gli allestimenti studiati per far assaporare e rivivere tutto questo mezzo secolo di storia passato tra canti, voci, viaggi e amicizia.

Inoltre la sera di sabato 14 aprile alle ore 21, presso la chiesa di S. Michele a Voltorre, si terrà il concerto per festeggiare il 50esimo anniversario dalla fondazione del coro, con la presentazione del nuovo CD intitolato “Voci di un Amore”.

Informazioni su date e orari della mostra sul sito www.corovaltinella.it