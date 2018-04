500 pazienti cronici presi in carico dall’Asst Lariana

Sono oltre 500 i pazienti cronici che hanno contattato il Call Center regionale per scegliere di essere seguiti dall’Asst Lariana. 218 le persone che hanno già firmato il Patto di cura e 20 quelle viste dallo specialista ambulatoriale di riferimento per avviare il percorso di valutazione con esami e terapie farmacologiche.

L’apertura del Centro Servizi nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como lo scorso 15 gennaio, l’individuazione di 130 clinical manager sia per pazienti adulti che per pazienti pediatrici, 20 incontri formativi e un costante confronto con Ats Insubria, con i medici di medicina generale, organizzati in cooperative e non, con le associazioni di pazienti sono le azioni che l’Asst ha messo in campo negli ultimi mesi per avviare il progetto.

La scelta

I cittadini che hanno ricevuto la lettera informativa da parte di Regione Lombardia potranno contattare il numero verde di Regione 800-638638 per scegliere di affidarsi ai cosiddetti “gestori”, cioè asst, strutture private accreditate o cooperative di medici di medicina generale o di pediatri. Chi ha già deciso di scegliere Asst Lariana può contattare sia il Call Center regionale sia direttamente il Centro Servizi di via Napoleona.

Il nuovo modello

La finalità del nuovo assetto organizzativo è quella di offrire ai pazienti cronici o fragili e alle loro famiglie un unico punto di riferimento in grado di assicurare la presa in carico complessiva del loro bisogno e del monitoraggio costante della patologia cronica secondo un percorso che pianifica controlli periodici e cure appropriate.

Il nuovo modello si basa su un sistema di classificazione delle malattie croniche per categorie clinicamente significative e omogenee. E’ stata approvata una stratificazione in3 classi della domanda di servizi e di cura basata sulla tipologia di bisogni (in scala decrescente di intensità). Le principali patologie sono raggruppate in più di 60 categorie.

I soggetti cronici saranno presi in carico dopo la firma del “Patto di Cura” e dopo la stesura del Piano di Assistenza Individuale (PAI), personalizzato sui loro particolari bisogni e da rinnovare annualmente.

Il Centro nel dettaglio

Il Centro Servizi dell’Asst Lariana si trova al terzo piano del Padiglione Monoblocco ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 (tel. 031 5855545, mail centro.servizi@asst-lariana.it). Vi lavorano un medico, due infermiere e due amministrativi. Ha il compito di coordinare il percorso del paziente cronico o fragile e di agevolare il raccordo fra tutti i nodi della rete intra ed extra aziendale: ospedale, specialisti ambulatoriali, Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), Servizio Assistenza Protesica, Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale, medici di Medicina Generale, strutture residenziali e semiresidenziali. Il Centro assicura assistenza nell’accesso alle prestazioni specialistiche previste dal percorso di cura e nella gestione dell’agenda sanitaria (prenotazioni, contatto telefonico per ricordare appuntamenti e accertamenti).