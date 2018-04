55enne investito in via Varese

Un uomo di 55 anni è rimasto ferito in via Varese, a Gallarate, quartiere di Cajello.

(foto d’archivio)

È successo alle 16.50, sul posto sono intervenute un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato, perché inizialmente si temevano conseguenze molto gravi. L’uomo è stato poi trasferito all’ospedale in codice giallo, vale a dire con ferite serie ma non in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto quasi al confine con Cavaria, di fronte alla fabbrica Argo. Alle 17.30 si registravano ancora rallentamenti per i necessari rilievi da parte della Polizia Locale di Gallarate, intervenuta con due pattuglie.