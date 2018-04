In 900 per la StraVarese

Una bella festa per i quarant’anni del Gruppo Sportivo Marciatori Varese. Sono arrivati in 900 per correre la trentaseiesima edizione della StraVarese intitolata alla memoria di Aldo Zucchi.

“Molto soddisfatti i partecipanti e i Commissari supervisori – come ha scritto Donato Nipote della società varesina – che hanno trovato i percorsi molto belli e ben segnalati. Alla premiazione presenti anche le Autorità comunali che hanno sempre sostenuto le nostre iniziative. Nel 40° anno della nostra fondazione, un significativo riconoscimento agli sforzi profusi”.

Partenza alle 8.30 da Le Bettole, la StraVarese si è corsa su tre diversi percorsi: il breve di 6chilometri, l’intermedio di 12 e il lungo da 18 chilometri.

La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con la parrocchia “San Giovanni Battista” di Avigno e faceva pare di diversi circuiti quali il Concorso Nazionale Fiasp, il Piede Alato, gli Internazionali IVV e il challenge “La mia provincia”.

I gruppi con il maggior numero di runners sono stati: San Carlo (57), Cassano Magnago (52), Associazione L’orizzonte (46).

Tanto entusiasmo come si può leggere da alcuni dei partecipanti come Michaela.

“Sentire l’odore dell’aria al mattino, il calore del sole, le fibre dei tuoi muscoli, la fatica, la ricompensa. Te stesso…..e tanto divertimento. Questo è correre!”