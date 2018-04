Luoghi Unesco, quattro “esperienze” per scoprirli

Quattro beni Unesco, quattro proposte per scoprire la loro bellezza e unicità.

Sono quelle presentate dal sito Varese4U, nato a supporto del progetto di valorizzazione e promozione del patrimonio Unesco della provincia di Varese. Le proposte sono rivolte a turisti e più in generale a tutti i visitatori che vogliono approfondire la conoscenza di questi luoghi.

Chi siete e che cosa vi piacerebbe fare, sono le domande da cui partire per scegliere l’esperienza più adatta. Per esempio: se avete del tempo libero a disposizione e volete organizzare un escursione per due, all’insegna del relax e con un tocco romantico il luogo migliore è l’Isolino Virginia.

Se invece cercate un’idea per una gita con la famiglia, meglio ancora se con i bambini, la visita consigliata è quella al Monte San Giorgio da vivere come un’avventura “Alla scoperta del mondo perduto”.

Se amate la cultura (e avete voglia di camminare) senza dubbio la vostra meta ideale è il Sacro Monte di Varese: un “Cammino sacro tra arte e natura” con la via Sacra, il santuario e il caratteristico borgo.

Si “viaggia nel tempo”, sulle Tracce dei Longobardi, invece a Castelseprio e Torba: un’area archeologica unica nel suo genere per una passeggiata suggestiva e decisamente interessante.

Vai alle “Esperienze” di Varese4U