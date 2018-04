A TEDxVarese con Varesenews

C’è tanta curiosità per la seconda edizione di TEDxVarese, la conferenza internazionale in stile TED che si svolgerà al Centro Congressi Ville Ponti sabato 16 giugno 2018. Il tema di quest’anno è “Quando immagini il futuro” e sul palco dell’evento saliranno 14 speaker per raccontare la loro idea che vale la pena diffondere.

Varesenews è media partner dell’iniziativa e vi accompagna alla conferenza offrendovi uno sconto sui biglietti che verranno messi in vendita dal 27 aprile alle 19:00.

In fase di selezione dei biglietti, basterà inserire il codice promozionale riservato alla community dei lettori del giornale “CONVARESENEWS” per ottenere il 10% di sconto sui biglietti.

Questa promozione è valida soltanto per i primi 20 utilizzatori.

IL PROGRAMMA

Il 16 giugno sempre al Centro Congressi Ville Ponti il team di TEDxVarese organizzerà Innovation Garden, la prima fiera dell’innovazione della città di Varese a ingresso gratuito, con una serie di iniziative ed eventi rivolti a bambini, studenti in cerca di lavoro, imprenditori ed aziende, realizzate con i partner dell’evento, la Camera di Commercio di Varese e le università e i centri di ricerca del territorio.