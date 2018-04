A Villa Della Porta Bozzolo si scopre il territorio, dalle camelie alla Formaggella

Un calendario di eventi che accompagnerà il pubblico fino a dicembre. E’ stato presentato questa mattina, venerdì 6 aprile, il programma di Villa Della Porta Bozzolo, il il bene del Fai- Fondo Ambiente Italiano che si trova nel cuore della Valcuvia e che ogni anno richiama molti visitatori da tutto il territorio nazione e non solo.

«Lo scorso anno Villa Della Porta Bozzolo ha fatto il 37% in più di visitatori e il 40% in più di introiti ma il nostro obiettivo è quello di migliorare ulteriormente questi dati – ha spiegato Giulia Galli, Area Manager FAI Lombardia Prealpina –. Il nostro intento infatti, è quello di fare sempre più rete sul territorio e con le realtà che lo vivono. L’idea è quella di creare un collegamento fattivo con Santa Caterina del Sasso ma anche con il Lago Maggiore, sviluppando una rete di collaborazione anche con la sponda piemontese. E’ un progetto in embrione ma, a piccoli passi, tenteremo anche questa strada anche per fare in modo che i turisti possano trovare un’offerta sempre maggiore e passare più giorno su entrambe le sponde».

Creare collaborazioni per sviluppare sempre più un turismo culturale è un obiettivo anche della Provincia di Varese, come spiegato da Cristina Riva, consigliere delegato al turismo e alla cultura: «Siamo contenti che oggi questa conferenza stampa ci permetta anche di incontrare gli attori del territorio. Questa villa è un bene prezioso e la Valcuvia offre scenari naturalistici importanti, pensare ad un collegamento fattivo con il territorio è importante. La parola chiave è quella della rete, di fare sinergia tra enti locali, istituzioni e tutti gli attori del territorio per farlo crescere sempre di più, anche da un punto di vista economico».

L’idea è quindi quella di vivere sempre di più il territorio circostante come dimostra anche il calendario di eventi che già dal fine settimana del 14 e 15 aprile presenta uno degli appuntamenti più amati dai visitatori. Tornano infatti “Le giornate delle Camelie” con incontri e possibilità di conoscere i florovivaisti. Si continua puoi con i “Sapori del territorio” con una giornata dedicata ai piccoli produttori e dove non mancherà la Formagella Dop del Luinese. Si continua con “Giorni di Festa in villa” dedicati a tutta la famiglia. In estate tornano le “Sere Fai D’Estate” che quest’anno raddoppiano gli eventi e il mese di Maggio dedicato alle rose e al bellissimo roseto della villa. Non mancano gli eventi speciali dedicati alla buona cucina con Slow Food o la possibilità di vedere le stelle con “Astronomi per una notte”. Un calendario che arriva fino a dicembre con la Mostra-Mercato di Natale e che vedrà anche il ritorno del Gran Galà dell’Aia a novembre.

«Iniziative legate alla valorizzazione della villa dal punto di vista naturale e artistico ma che permetteranno anche di scoprire i luoghi che la circondano – spiega Elena Castiglioni di Archeologistics -. Sono tanti i percorsi proposti, sia per adulti che per bambini».

Da non dimenticare inoltre, il Summer Camp che vedrà arrivare ragazzi da tutta Italia o gli appuntamenti per le scuole durante tutto l’anno. Un programma che è arricchito anche dalla presenza della delegazione Fai della Valcuvia, come spiegato da Marilena Passera: «Siamo nati nel 2015 con lo scopo di far conoscere l’attività del Fai nel Nord della provincia e lo facciamo ancora oggi. Inoltre, proponiamo gite, attività e visite guidate alla scoperta di tanti beni sul territorio».

IL CALENDARIO DI EVENTI DI VILLA DELLA PORTA BOZZOLO

Calendario EVENTI DI VILLA DELLA PORTA BOZZOLO

Sabato 14 e domenica 15 aprile – dalle ore 10.00 alle ore 18.00

LE GIORNATE DELLE CAMELIE

Esclusiva mostra e mercato di esemplari di camelie in piena fioritura. In collaborazione con Società

Italiana della Camelia.

Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: € 5

Ridotto (4 – 14 anni): € 6

Intero: € 12

Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 30

Domenica 22 aprile ore 10 – 18 e lunedì 23 aprile*

SAPORI DEL TERRITORIO

Rassegna della Formaggella del Luinese DOP e degli altri prodotti del territorio

*La giornata del 23 aprile è riservata alle scuole.

Villa Bozzolo ospita per il primo anno i produttori caseari del luinese, in una mostra e mercato dedicata alla Formaggella del Luinese – formaggio ottenuto interamente da latte crudo di capra con denominazione di origine protetta. Degustazioni, incontri con i produttori, animali, percorsi di scoperta per bambini e per adulti per tutta domenica 22 aprile; percorsi educativi e laboratori per le scuole su prenotazione nella giornata di lunedì 23 aprile.

Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: € 5

Ridotto (4 – 14 anni): € 6

Intero: € 12

Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 30

Scuole (solo lunedì 23 aprile): € 6 comprensivo di ingresso ed attività

Mercoledì 25 aprile – dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Martedì 1 maggio – dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Mercoledì 15 agosto – dalle ore 10.00 alle ore 18.00

GIORNI DI FESTA IN VILLA

Una giornata da passare in famiglia all’insegna del relax e del divertimento. Visite guidate alla villa e al parco si alterneranno durante tutta la giornata, mentre per i bambini saranno proposti giochi e divertenti laboratori creativi.

Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: € 5

Ridotto (4 – 14 anni): € 6

Intero: € 12

Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 30

Da sabato 12 maggio a domenica 27 maggio, tutti i sabati e le domeniche– dalle ore 10.00 alle ore 18.00

ROSE DI MAGGIO

Tre weekend ricchi di appuntamenti per celebrare la fioritura del roseto con una mostra e mercato di rose antiche e moderne e dei loro abbinamenti ideali in giardino. La manifestazione ospita un’accurata selezione di alcuni tra i migliori vivaisti italiani del settore. Profumi, colori e tantissime varietà di rose e piante affini accoglieranno i visitatori che potranno acquistare piante di qualità certificata e chiedere consigli e indicazioni su come prendersene cura. Anche una ricca rassegna di attività per tutti: racconti d’amore per il giardinaggio, esperienze botaniche, visite guidate, workshop, laboratori per bambini e adulti, picnic sull'erba.

Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: € 5

Ridotto (4 – 14 anni): € 6

Intero: € 12

Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 30

Sabato 9, 23 e 30 giugno, 14 e 21 luglio, venerdì 10 agosto e sabato 25 agosto

SERE FAI D’ESTATE

Concerti, aperitivi e visite in costume a lume di candela. Per tutti i fine settimana del mese di giugno Villa Della Porta Bozzolo apre le porte in orario serale. Un intero mese di proposte per conoscere e apprezzare le meraviglie della villa e del suo parco sotto un’altra luce.

Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: € 5

Ridotto (4 – 14 anni): € 6

Intero: € 12

Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 30

Sabato 14 luglio – ore 19.00

A CENA CON I CUOCHI DELLA STORIA

Una serata esclusiva nello scenario elegante e raffinato di Villa Della Porta Bozzolo. Alle 19.00 visita guidata tra i saloni affrescati della nobile dimora; a seguire, alle 20.30 una speciale cenanell’affascinante corte d’onore. In collaborazione con Slow Food. Ingresso e visita guidata:

Iscritti FAI, residenti Casalzuigno e soci Slow Food: € 5

Intero: € 12

Ingresso, visita guidata e cena:

Iscritti FAI, residenti Casalzuigno e soci Slow Food: € 50

Intero: € 60

Venerdì 10 agosto – ore 20.00

ASTRONOMI PER UNA NOTTE

Appuntamento con le stelle in occasione della notte più magica dell’estate. Apertura serale a partire dalle ore 20.00 con possibilità di visita guidata alla scoperta delle incantevoli sale della villa. Alle 21.00 conferenza e a seguire osservazione guidata del cielo. In collaborazione con l’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli – Campo dei Fiori (Varese).

Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: € 5

Ridotto (4 – 14 anni): € 6

Intero: € 12

Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 30

Da sabato 21 a sabato 28 luglio

SUMMER CAMP GIOVANI

Volontari al servizio di arte e natura. Per i ragazzi tra i 20 e i 26 anni.

Mercoledì 25 luglio, mercoledì 1 e 8 agosto – ore 16.00

DEUTSCHE FÜHRUNGEN IN VILLA DELLA PORTA BOZZOLO

Visita guidata in lingua tedesca a Villa Della Porta Bozzolo, che racconta la storia di una ricca famiglia lombarda, tra saloni affrescati in stile rococò e uno scenografico e monumentale giardino all’italiana.

Ingresso e visita guidata in lingua tedesca:

Ridotto (4 – 14 anni): € 6

Intero: € 10

Sabato 15 settembre – ore 19.00

Una serata esclusiva nello scenario elegante e raffinato di Villa Della Porta Bozzolo. Alle 19.00 visita guidata tra i saloni affrescati della nobile dimora; a seguire, alle 20.30 una speciale cena nell’affascinante corte d’onore. In collaborazione con Slow Food.

Ingresso e visita guidata:

Iscritti FAI, residenti Casalzuigno e soci Slow Food: € 5

Intero: € 12

Ingresso, visita guidata e cena:

Iscritti FAI, residenti Casalzuigno e soci Slow Food: € 50

Intero: € 60

Sabato 22 settembre ore 21

CONCERTO IN VILLA

Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: € 5

Ridotto (4 – 14 anni): € 6

Intero: € 12

Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 30

Domenica 23 settembre – ore 15.00

Domenica 7 ottobre – ore 15.00

Domenica 21ottobre – ore 15.00

A TU PER TU CON LA STORIA

Tre incontri di approfondimento per viaggiare nel passato. Villa Della Porta Bozzolo racconta, grazie anche all’intervento di alcuni ospiti d’eccezione, il patrimonio di saperi di cui è custode ed il rapporto tra cultura e natura del territorio locale.

Ingresso e visita guidata:

Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: € 5

Intero: € 12

Sabato 13 e domenica 14 ottobre – dalle ore 10.00 alle ore 18.00

GRAN GALÀ DELL’AIA

Un weekend dedicato agli animali da cortile e da bassa corte. Conferenze di approfondimento, laboratori e giochi: un ricco programma con attività per tutti, per conoscere e ammirare esemplari di razze rare e antiche.

In collaborazione con l’Associazione Lombarda Avicoltori (ALA).

Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: € 5

Ridotto (4 – 14 anni): € 6

Intero: € 12

Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 30

Giovedì 1novembre – ore 14.00

MISTERI IN VILLA

Racconti fantastici, sussurri, rumori e presenze inquietanti: un percorso animato tra le sale della villa riservato ai più piccoli.

Bambini (ingresso e attività):

Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: € 4

Intero: € 9

Per i genitori accompagnatori bigliettazione ordinaria:

Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: gratuito

Intero: € 9

Sabato 3 e domenica 4 novembre – dalle ore 10.00 alle ore 18.00

LE GIORNATE DELLE CAMELIE

Fine settimana dedicato alle camelie invernali. L’evento è organizzato in collaborazione con la Società Italiana della Camelia e vedrà la partecipazione di numerosi coltivatori, a disposizione dei visitatori anche per consigli e informazioni sulla pianta.

Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: € 5

Ridotto (4 – 14 anni): € 6

Intero: € 12

Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 30

Da sabato 10 novembre a domenica 9 dicembre, tutti i sabati e le domeniche– dalle ore 10.00

alle ore 18.00

NATALE A VILLA BOZZOLO

Un Natale elegante dedicato alla casa, alla ricerca dei doni più preziosi, alla scelta di cibi ricercati. Un intero mese di proposte in cui la villa ogni settimana cambierà veste e vi permetterà un fantastico viaggio nel tempo per concludersi con la tradizionale mostra e mercato.

Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: € 5

Ridotto (4 – 14 anni): € 6

Intero: € 12

Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 30