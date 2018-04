Accordo trovato nel centrodestra, sarà Crespi a guidare la lista

I dettagli dell’intesa all’interno del centrodestra sono stati definiti e saranno spiegati più nel dettaglio in una conferenza stampa congiunta venerdì 27 aprile.

Intanto, però, la quadra in quell’area è stata trovata: sarà il sindaco uscente Ambrogio Crespi, eletto nel 2013 con Lega e Pdl con il 25% dei consensi in una corsa a sei liste, a guidare la lista in campagna elettorale. Sul suo nome convergono Lega e Forza Italia.

L’intesa è importante perché potrebbe sbloccare anche l’accordo su Lonate Pozzolo, altro comune che va ad elezioni il 10 giugno. La partita sulle due amministrazioni era legate per quanto riguarda gli accordi tra le segreterie provinciali di Lega e Forza Italia.