Addio a Patrizio Bogni, instancabile podista

Gallarate e il mondo del podismo danno l’addio a Patrizio Bogni, 58 anni, instancabile organizzatore di eventi podistici e di solidarietà.

Molto attivo anche nel sociale, Bogni è stato, tra l’altro, anche il promotore e organizzatore della Gallarate Night Run, evento podistico di richiamo, sempre accompagnato anche da una finalità sociale, associato alla “Tribù che corre”; aveva promosso anche il “Trail della brughiera” nella zona di Tornavento-Vizzola Ticino.

Bogni, ultimo a destra, alla presentazione della Gallarate Night Run 2015, insieme all’allora assessore Danilo Barban e a Lidia Sbalchiero: la Tribù che corre raccoglieva fondi anche per la lotta al Parkinson, per il Cesvi e per una scuola in Etiopia

È stato membro del consiglio Nazionale Lega Atletica Uisp; del direttivo Uisp Varese, della commissione gruppi di cammino Uisp a livello Nazionale e Trails internazionali Uisp. È stato tecnico Istruttore FIDAL. Era tra i promotori di Run&TRavel, agenzia specializzata per trail in Africa. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati dalle associazioni e dai gruppi di podismo della provincia.

Il funerale si terrà oggi, lunedì 30 aprile, nella chiesa di Madonna in Campagna (viale Milano) alle 15.