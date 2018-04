Agenda ricca, vietato stare in casa

Un fine settimana di sole e caldo e tanti eventi in provincia. Eccoli:

Meteo – Le temperature si sono alzate, ce ne siamo accorti tutti, ma nel week end lo faranno ancora: saranno un sabato e una domenica da pantaloncini e maglietta a manica corta. – Il meteo del weekend

ITINERARI

Cercate un’idea per una gita in famiglia o un pomeriggio romantico? Alcune proposte per godersi laghi e monti dall’alto e senza fatica – LEGGI QUI

INCONTRI

Varese – Sabato incontro “Incendi e vegetazione spontanea: prevenzione, danni e possibilità di recupero”. Conversazioni al Sacro Monte, Settima Edizione in Via del Ceppo, 5 al Sacro Monte alle ore 15. 30. Relatore: Bruno Cerabolini, Docente Ordinario di Botanica Ambientale e Applicata presso l’Università dell’Insubria

Varese – Sabato incontro “Bullismo e cyberbullismo. Nuove prospettive in ambito psicologico e giuridico”, dalle ore 9.00 alle ore 16.30 al Collegio Arcivescovile “De Filippi” di Via Brambilla, 15. Convegno organizzato dal Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano. La giornata si propone quale occasione di studio e approfondimento del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e, più in generale, dei rischi legati all’utilizzo delle nuove tecnologie. Al convegno saranno presenti numerosi relatori provenienti dal mondo universitario, giuridico e sociale. Per informazioni: Auxilium International Onlus, tel.: 0332 287039.

Varese – Sabato “The Look of Silence” di Joshua Oppenheimer, ore 21.00 alla Sala Montanari del Comune di Varese in Piazza dei Bersaglieri 1. Un grande documentario che diventa vera testimonianza di un passato che si vuole

oscurare. Nel 2016 è stato nominato per il premio Oscar quale miglior

documentario.

Varese – Sabato 21 aprile a Villa e Collezione Panza a Varese si propone, dalle ore 11 alle 17, uno speciale appuntamento dedicato ai futuri sposi, che potranno trovare, in un sito d’eccezione, tutto ciò che può rendere unico e indimenticabile il giorno delle nozze. – Tutto il programma

Varese – Domenica 22 aprile appuntamento “Tracce un patrimonio da esplorare”, Visita guidata al Villaggio Cagnola, dalle 15.30 alle 17.30 alla Rasa di Varese. Info: tel. 327 9071249, email: info.elmodernista@gmail.com.

Varese – Domenica “Concerto e S. Messa cantata” al Santuario di Santa Maria del Monte. Alle ore 14.30, concerto con il Corpo Musicale Mornaghese, Corpo Musicale G. Colombo e Coro Harmonia. Alle ore 16.30, S. Messa Cantata del Coro Harmonia

Varese – Domenica visioni d’altri tempi su Casa Pogliaghi. Conferenza nell’ambito del ciclo di tre incontri dal titolo “Sacro Monte d’altri tempi” con visita guidata. Dalle 15. Costo pari al biglietto d’ingresso: 5 € intero, 3 € ridotto

Ingresso libero e gratuito. Per informazioni: 366 4774873 – 328 8377206 – info@sacromontedivarese.it.

Varese – “Bosto e Sant’Imerio con gli Ulivi del Monte Bernasco”. Domenica appuntamento con le Uscite Narranti alle 15. Incontro al Monumento ai Caduti in piazza Repubblica. Up and down, su e giù da una collina all’altra. Bosto antica castellanza, la chiesetta di Sant’Imerio martire con San Gemolo. Ville che hanno fatto la storia e il parco degli Ulivi ancora poco conosciuto. Durata 3h circa. www.officinambiente.org.

Varese – Sarà domenica 22 aprile 2018 l’evento “salti solidali” organizzato dagli amici dell’asilo infantile Macchi Zonda, all’oratorio di Biumo Inferiore, per finanziarne le attività. Tra gli ospiti i “Truzzi Volanti” – Tutto il programma

Schiranna – Le giostre del Luna Park sono aperte per tutto il fine settimana.

Casalzuigno – Villa Della Porta Bozzolo – Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), apre le sue porte ai produttori caseari ospitando una mostra e mercato dedicata alla Formaggella del Luinese e agli altri prodotti del territorio, in collaborazione con il Consorzio per la Tutela della Formaggella del Luinese. Domenica 22 aprile 2018, dalle 10 alle 18, degustazioni, incontri, animali, percorsi di scoperta per bambini e per adulti. – Tutto il programma

Gemonio – Domenica 22 appuntamento con “Scoprire camminando”, una passeggiata – con inizio alle 9,30 dal centro polivalente di via Curti – lungo la cosiddetta Gemoniasca, il sentiero che è una sorta di “tangenziale verde” del paese. Nel corso della camminata si toccherà anche il torrente Viganella per visitare i lavori di pulizia effettuati dagli uomini della locale squadra di Protezione Civile. – Tutto il programma

Ispra – Dopo il successo delle precedenti edizioni, quest’anno “Infiorita” – l’esposizione dedicata al florovivaismo, alle attrezzature e agli accessori da giardino – si terrà il 21-22 aprile sul lungolago di Ispra. L’organizzazione dell’evento è a cura della ProLoco di Ispra, con il patrocino dell’Amministrazione Comunale. – Tutto il programma

Laveno Mombello – Sabato e domenica per tutto il giorno le bancarelle del mercatino del privato in piazza Ferrovie Nord.

Inarzo – “La natura è una di famiglia” è il tema che caratterizzerà la “Festa delle oasi e delle riserve della Lipu”, che quest’anno si svolgerà domenica 22 aprile. All’oasi LIPU Palude Brabbia a Inarzo per l’occasione è stato organizza un pomeriggio ricco di iniziative per adulti e bambini a partire dalle ore 14.30. – Tutto il programma

Angera – Appuntamento al Museo Archeologico domenica 22 aprile alle ore 17.30, presso la Sala conferenze del Museo, Via Marconi 2 – Angera (Va). Filippo Maria Gambari, già Soprintendente per l’Archeologia della Liguria, dell’Emilia e della Lombardia, oggi direttore del Museo delle Civiltà di Roma, parlerà di “Un alfabeto antico per lingue ‘nuove’: racconterà come avvenne quel delicato passaggio dalla protostoria alla storia presso le popolazioni cisalpine” – Tutto il programma

Luino – Sabato 21 aprile alle 18.00 presso la sala conferenze della biblioteca civica di Villa Hussy (Piazza Risorgimento 2 a Luino) si terrà la presentazione del volume “Tutti gli uomini di Francesco. I nuovi cardinali si raccontano”. Interverrà l’autore, Fabio Marchese Ragona e l’incontro sarà moderato da Alessandro Franzetti. – Tutto il programma

Valganna – La Pro loco organizza, sabato sera, uno spettacolo con Matteo Carraro, mago, mentalista e illusionista e a seguire cena. Alle 20 nell’area feste Prato Airolo di Ganna in via Roma 12, 30 euro. Info e prenotazioni al 338.2682141.

Azzate – E’ una manifestazione semplice ma molto attesa dagli olandesi che vivono in provincia di Varese. Sabato 21 aprile 2018 ad Azzate torna la festa nazionale olandese “Koningsdag“: questa volta sarà allestita nel cortile del palazzo Comunale, la villa Benizzi Castellani. – Tutto il programma

Bodio Lomnago – Dal 20 al 22 aprile appuntamento con il meeting internazionale dell’Ex Libris. L’evento richiama artisti e collezionisti di tutto il mondo: saranno oltre 100, provenienti anche da Russia, Cina, India, Stati Uniti. – Tutto il programma

Vergiate – Il Gelato di Marina di via Piave a Vergiate, ci tiene a festeggiare il 5° anniversario di apertura! con tutti i suoi adorati clienti ma anche con chiunque vorrà assaggiare il suo delizioso gelato. E per l’occasione, sabato 21 aprile, dalle ore 13 alle ore 22, vi aspetta una super offerta – Tutte le info

Viggiù – Un giornata sulla Linea Cadorna, tra natura, storia e memoria. Suggestiva camminata con rievocazioni storiche per i 100 anni della fine della Prima guerra mondiale. L’appuntamento è per domenica 22 aprile – Tutto il programma

Sumirago – Nella splendida cornice della settecentesca Villa Molino, sede del Comune, l’Amministrazione comunale organizza la prima edizione del “Mercatino di Primavera Sumirago – Sapori ed artigianato”. Un appuntamento che vedrà protagonisti i prodotti a chilometro “0” delle aziende agricole locali con un programma che si svolge per tutta la giornata di domenica 22 aprile, dalle 10 alle 18. – Tutto il programma

Venegono Superiore – Una giornata dedicata alle auto storiche con la “Festa di primavera” e il Trofeo Enzo Bellardi organizzati dall’associazione Auto Moto Storiche Varese. L’evento è in programma domenica 22 aprile, ed è riservato alle auto storiche fino al 1998. In programma ben 75 prove cronometrate che si svolgeranno tra Venegono Superiore e Castiglione Olona, con una tappa al Museo delle pompe di benzina Fisogni di Tradate. – Tutto il programma

Sesto Calende – Sabato camminata gratuita lungo fiume per avere un sano stile di vita e una corretta nutrizione. Partenza alle 15.30 in piazza Guarana. Informazioni al 349.5455681.

Carronno Varesino – Tre giorni speciali per il restauro dell’altare di Bernardino Castelli. Domenica 22 aprile ci sarà l’Arcivescovo Monsignor Delpini per dare la sua benedizione all’opera – Tutto il programma

Fagnano Olona – Domenica c’è la “Festa di primavera”. Dalle 12 alle 19 ai Calimali danze, laboratori artistici, presentazione della nuova Via Fiancisca del Lucomagno e banco gastronomico. Informazioni al 328.0216670.

Jerago con Orago – Domenica 22 aprile, il Castello di Jerago, in collaborazione con Serena Roga Events e C’era una volta nonna Maria Catering, apre le porte a voi, futuri coppie di sposi, con un duplice evento: un pranzo di degustazione, per assaporare in anteprima i nostri menu dedicati alle nozze, e un pomeriggio di visite, per coloro che desiderano organizzare la propria cerimonia e farsi consigliare dalle migliori realtà del mondo wedding. – Tutto il programma

Caronno Pertusella – Sabato mercatino dell’antiquariato, dell’usato e del vintage nel parcheggio tra lo stadio e viale della Vittoria 999.

Busto Arsizio – Il weekend della “Primavera in Fiore” riempie le piazze di Busto

Dall’arte nei cortili alla fine del Festival Fotografico Europeo passando per il Cammino di Sant’Agostino sono stati tanti gli eventi organizzati nel weekend in città – Tutto il programma

BAMBINI

Varese – Sabato 21 aprile appuntamento al Castello di Masnago con “Matisse” – Racconti d’arte e laboratori creativi per bambini. Dalle ore 15.00 alle ore 17.45 ai Musei Civici Via Cola di Rienzo, 42. Dalle ore 15.00 alle ore 16.45 dedicato ai bambini 7/11 anni ore – dalle ore 16.30 alle ore 17.45 dedicato ai bambini 4/6 anni

attività 10 Euro + 1 ingresso (da 6 anni) abbonamento 4 incontri 30 Euro. 1° adulto ingresso gratuito, altri 2 Euro. Prenotazione obbligatoria: Uff. Didattica tel. 0332.255473 (lun-gio 9/12.30 – 14.30/17, ven 9/14.30) – Castello tel. 0332.820409 (mar-dom 9.30/12.30 – 14/18) – didattica.masnago@comune.varese.it

Busto Arsizio – Domenica 22 aprile 2018, alle ore 15.30, presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (via Volta n. 6) si terrà la “Giocomerenda: State sul pezzo!”. – Tutto il programma

Castellanza – Aperitivo e discoteca per sostenere i progetti dei giovani. Il Rotaract club Tradate organizza una serata al Ritual di Castellanza per raccogliere fondi ad un progetto che sarà selezionato tramite un concorso – Tutto il programma

Tradate – Andrà avanti fino a domenica il festival “Tradate è cultura”, organizzato per i 60 anni della città dal Tavolo della cultura cittadino che riunisce diverse realtà culturali e associative tradatesi. – Tutto il programma

MUSICA

Radio – Jack Cannon (alias Bruno Dorella) ai microfoni di SaunAlive. L’appuntamento è per domenica 22 aprile, alle 21, su “Never Was Radio” per una nuova puntata del documentario musicale – Tutto il programma

Gallarate – Tornano i concerti live in piazza Garibaldi, grazie a Carù Dischi. È ormai un appuntamento fisso, quello del “Record Store Day“, evento mondiale che ha appunto un affezionato pubblico anche a Gallarate. L’appuntamento è per sabato 21 aprile a Gallarate ci saranno Radoslav Lorkovic, Bobo Rondelli, The Rad Trads, Filippo Graziani, Andrea Parodi, Chiara Giacobbe, Paul Henriksen, Lucia Comnes, Luca Rovini&Companeros – Tutto il programma

Besozzo – In occasione dello “Record Store Day” di sabato 21 aprile Musical Box organizza l’incontro con Max Prandi. L’artista sarà in negozio per presentare il suo nuovo album. Dalle 17 e 30, ingresso libero.

Varese – Il fine settimana delle Cantine Coopuf inizia venerdì 20 aprile, alle 22 con una festa sfavillante e divertente a tema Rocky Horror Picture Show, organizzata da Arcigay Varese. Sabato 21 aprile invece, alle 14 e 30 è in programma un laboratorio condotto dalla psicoterapeuta e psicodrammatista Francesca Pelizzoni. La sera invece, alle 22, appuntamento con #OverCover, la rassegna di cover particolari, inusuali di Cantine Coopuf presenta: “Sound Of Seattle”, l’omaggio ai grandi nomi della scena grunge di Seattle. Domenica aperitivo dell’accoglienza.- Tutto il programma

Varese – Fine settimana al Twiggy di Varese con, venerdì dj set e musiche degli anni ’60, sabato la serata ispirata alla splendida colonna sonora della serie TV Stranger Things mentre domenica torna al Twiggy l’appuntamento con la serata dedicata al blues in collaborazione con Black & Blue Festival! Protagonisti della serata saranno Ruben Minuto & The Good Ole Manners – Tutto il programma

Varese – Rockabilly, country, western swing, blues e surf: questo promette Don Diego. Il concerto è per domenica sera a La Vecchia Varese con Don Diego Geraci: chitarra e voce, Sandro Pittari: stand up drums, Luca Chiappara: contrabbasso.

Besozzo – Gli Smallable Ensemble Plays the Beatles in scena al teatro Duse di Besozzo. L’appuntamento con l’eclettico quartetto guidato da Alex Gariazzo è per venerdì 20 aprile sul palco di Via XXV Aprile. – Tutto il programma

Albizzate – A The Family sabato sera ci sarà il concerto di cesare Malfatti. L’appuntamento, come sempre è ad ingresso gratuito. Il circolo è aperto tutto il fine settimana. – Tutto il programma

Cardano al Campo – Sabato 14 appuntamento con “I Re della Cantina”, live in occasione della “Festa d’Aprile” con ANPI. Prima birra offerta se ti tesseri in serata.

ARTE

Gavirate – Continua la mostra “Il genio di Dalì” in programma fino al 31 agosto 2018. Un viaggio unico ed emozionante alla riscoperta della Sacra Bibbia e della Divina Commedia; un labirinto onirico e suggestivo tra i pilastri della nostra cultura, rivisitati dalla fantasia e immensa creatività del Maestro Salvador Dalì. – Tutto il programma

Voltorre – Continua la mostra per festeggiare l’anniversario del coro Val Tinella realizzata dal Chiostro di Voltorre, una mostra per ripercorrere i suoi 50 anni di attività. Durante questi giorni di aprile si potranno visitare gli allestimenti studiati per far assaporare e rivivere tutto questo mezzo secolo di storia passato tra canti, voci, viaggi e amicizia. – Tutto il programma

Gallarate – Domenica 22 aprile 2018, al MA*GA di Gallarate (VA) si chiude la mostra Kerouac. Beat Painting che presenta 80 tra dipinti e disegni, in gran parte esposti per la prima volta in Italia, capaci di proiettare una luce del tutto inedita sull’attività artistica del padre della Beat Generation. Per festeggiare insieme al pubblico il successo dell’esposizione, il MA*GA organizza un pomeriggio ricco di eventi a ingresso gratuiti – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Inaugurazione della sua mostra “Il sentimento della realtà, la contemplazione della bellezza” al Civico Museo Parisi-Valle di Maccagno con Pino e Veddasca, Sandro Bardelli a partire da sabato 21 aprile proporrà al pubblico “performance live” di pittura, libere ed aperte al pubblico. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Karakorum Teatro torna a girare le strade cittadine con il Progetto Iceberg, format di narrazioni itineranti che si presenta anche quest’anno per fare riscoprire gli spazi cittadini alla luce della storia che li ha attraversati. Si riparte con «Pugni e biciclette», con i personaggi di Calogero Marrone, eroe varesino della Resistenza, e Domenico Castelletti, podestà di Varese fino al 1944, che faranno da guida nella Varese fascista. A fine camminata, sarà possibile visitare il rifugio antiaereo dei giardini estensi grazie alla collaborazione con Archeologistics. Partenza da piazza Monte Grappa a Varese, ore 16, 12 euro, prenotazione obbligatoria info@karakorumteatro.it.

Varese – Lillo e Greg arrivano a Varese con «Best of». I due – che all’anagrafe si chiamano Pasquale Petrolo e Claudio Gregori. In scena con loro – che firmano anche il testo e la regia dello spettacolo – ci sono Vania Della Bidia e Chiara Sani e il maestro Attilio Di Giovanni, che si finge rockettaro e in realtà riadatta le migliori hit del genere in stile ballo liscio. Al teatro Openjobmetis, piazza Repubblica, ore 21, biglietti platea 36/32 euro, galleria 32/28/25 euro, per info e prenotazioni 0332.247897.

Azzate – Un varietà magico che toccherà diversi temi ed emozioni. Venerdì 20 aprile e sabato 21 aprile alle ore 21 ad Azzate andrà in scena il nuovo spettacolo di Ale Bellotto dal titolo Uan Men Sciò. (Sala Triacca, via Volta 26) – Tutto il programma

Cocquio Trevisago – Sabato in scena «MostruosamentemMostro», il musical scritto e diretto da Paolo Franchini, con la collaborazione di autori e artisti tutti varesini e varesotti, è in scena alle ore 21 al teatro Soms in località Caldana. Replica domenica 22 alle ore 17. Ingresso 10 euro, i biglietti si acquistano al Miv di Varese, oppure alla cassa del teatro nei giorni di spettacolo.

Cassano Valcuvia – “Occhi nudi. Ritratto di una modella che ha imparato a dipingere se stessa”, lo spettacolo in scena il 21 aprile alle 21.00 al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, è la storia di una modella che diventa essa stessa pittrice. – Tutto il programma

Besozzo – Spettacolo per tutti sabato 21 aprile al Teatro Duse di Besozzo alle ore 21 , all’interno della stagione teatrale del Comune. Lo spettacolo “Appunto” è dedicato ad un pubblico di grandi e piccoli e vedrà in scena Claudio Cremonesi e Davide Baldi – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato la compagnia “Giardino delle Ore” porta in scena «Cane sugar», che affronta un problema poco discusso, ma molto comune: cosa succede al profilo Facebook di chi muore? Identità e lutto sono i due temi affrontati da questa commedia di Simone Severgnini, Andrea Robbiano e Davide Bonaldo. Al San Giovanni Bosco, via Bergamo 12, ore 21, 12/5 euro.

Busto Arsizio – La celebre opera di Puccini “Turandot” è proposta in versione da camera con la Compagnia di Canto Vittorio Tosto, per la Società Ponchielli. Domenica, alle ore 16 al Museo del Tessile, ingresso 5 euro compreso il consueto rinfresco.

Carnago – Sabato in scena Alta Tensione con «Il padre della sposa», celeberrima commedia finita anche al cinema, sul momento più temuto da un padre: il matrimonio della figlia. Al teatro Agorà, piazza San Giovanni Bosco 6, ore 21.15, 10/8 euro, 345.6268785.

Gallarate – Al teatro del Popolo arriva l’appuntamento con il “Conciorto”. Le verdure in scena suonano, cantano, si raccontano attraverso la tecnologia di OTOTO (da Arduino). Bagini e Carlone accompagnano melanzane, carote, zucchine, cetrioli dolci, con flauti traversi, sax e chitarre per dare vita a un concerto sostenibile, un vero “live in the garden”. Appuntamento per sabato sera – Tutto il programma

Gallarate – La Casa delle Donne e la cooperativa Cuac presentano sabato 21 lo spettacolo delle Sorelle Borromee, accompagnate dai musici Tonino e Gildo. “Cantate con noi – primavera in festa” è il titolo dello spettacolo, proposto dalle ironiche e impegnate Sorelle Borromee, nell’ambito della campagna di autofinanziamento della Casa delle Donne “Anna Andriulo” di Gallarate. L’appuntamento è sabato alle 17.30, al termine aperitivo libero.

La Cuac si trova in via Torino 64 a Gallarate. – Tutto il programma

SPORT

Trekking – Il 21 aprile ci sarà la seconda edizione del Vertikal Sass de Fer, il primo Vertikal Trail Running di Varese, organizzato da ASD 100% Anima Trail. La gara vedrà 200 atleti gareggiare in una corsa in salita con un dislivello totale di 900 metri. La bella novità di quest’anno, è che verrà conferito un premio in memoria di Oliviero Bellinzani – il grande atleta di Brenta scomparso nel 2016 e che amò profondamente queste montagne – a chi in quest’ultimo anno si è distinto divulgano un messaggio positivo nel mondo dello sport. – Tutto il programma

Ciclismo – “Sulle strade di Alfredo Binda” si terrà domenica 22 aprile a Cittiglio, il paese natale del tre volte campione del mondo e cinque volte maglia rosa. L’appuntamento (anche in versione ciclostorica), organizzato da Vincenzo Tolomeo, Gianluigi Simonetta, Alessandro Ruzzenenti e Giordano Azzimonti e supportato dalla Varese Sport Commission, sarà articolato su tre diversi percorsi – Tutto il programma

Equitazione – Saranno ben 30 i binomi – tutti lombardi – in gara domenica 22 aprile a Cislago nella gara di equitazione promossa dalla Fisdir (la federazione che raduna gli sportivi con disabilità intellettiva e relazionale) che assegnerà sia i titoli regionali, sia i pass per i campionati italiani. Appuntamento a Cislago. – Tutto il programma