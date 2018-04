Aggressione a Sesto Calende, fermo un treno dei pendolari

Il treno 10403, partito da Arona alle 6.54 con destinazione Milano porta Garibaldi (avrebbe dovuto arrivarci alle 8.02) è rimasto fermo a partire dalle 7.10, nella stazione di Sesto calende per una causa grave, secondo ciò che segnala Trenord: un’aggressione al personale in servizio.

Per ora, secondo fonti del 118, l’aggressione sarebbe in codice giallo, che significa che il paziente è in uno stato “mediamente critico”, ma la missione è ancora in corso. Seguiranno aggiornamenti.

Trenord, nel frattempo, consiglia di prendere treni alternativi