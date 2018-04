Agorà, l’associazione che guarda a Forza Italia rinnova il direttivo

“Agorà – Liberi e Forti” ha rinnovato il suo direttivo e rilancia l’attività di quest’anno con la raccolta di nuove adesioni e l’impegno ad organizzare nuovi dibattiti e occasioni di confronto sul territorio.

L’associazione, che ha come chiaro riferimento politico il partito di Forza Italia del quale in provincia di Varese è una costola importante, ha la sua sede a Varese in via Carrobbio e martedì 24 aprile ha presentato il suo nuovo direttivo.

Alla presidenza è stato riconfermato Marcello Pedroni, così come la carica di presidente onorario resta a Nino Caianiello.

Nel consiglio direttivo ci sono i tre vicepresidenti Milena Melato di Cardano al Campo, Agostino De Marco di Saronno e Roberto Puricelli di Varese. Sempre nel consiglio ci sono Ciro Calemme di Varese, Ilaria Azzimonti di Besozzo, Alberto Bilardo di Gallarate, Antonio Frascella di Cassano Magnago, Massimiliano Carioni di Vergiate, Alessandro Boriani di Luvinate, Roberta Giussani di Varese (nominata anche tesoriera), Rosario Tramontana di Tradate, Giorgio Volpi di Olgiate Olona, Massimo Bossi di Gallarate e Angelo Marchini di Busto Arsizio.

L’associazione procederà fino a fine maggio con i rinnovi dei tesserati per poi lanciare nuove attività politiche e culturali anche in vista delle elezioni europee.

«La nostra non è una corrente perché Agorà ospita anche persone che non sono iscritte al partito – spiega il presidente Marcello Pedroni -. Ben venga che all’interno del nostro partito di riferimento ci siano realtà che allarghino lo sguardo e la partecipazione per costruire Forza Italia come partito con valori comuni ma provenienze diverse».