Agrivarese: boom di visitatori fin dalle prime ore

Il fascino della natura e dei prodotti agricoli riempie di pubblico i Giardini Estensi e il centro della città per l’appuntamento con Agrivarese 2018, quest’anno anticipata rispetto al tradizionale appuntamento di fine estate.

Fin dall’apertura della manifestazione grandi e piccini, addetti del settore o semplici curiosi, si sono lasciati affascinare dagli animali, i prodotti agricoli, le aziende locali e tutto quello che la filiera agricola porta con sé.

Alle 10.00 l’inaugurazione, la prima da Presidente della Camera di Commercio per Fabio Lunghi insieme al Sindaco Davide Galimberti, Francesco Riva membro della giunta di Camera di Commercio per il settore agricoltura, Mauro Vitiello presiedente di Promovarese, agenzia speciale della Camera di Commercio e macchina organizzativa dell’evento, Raffaele Cattaneo, Marco Magrini, per la Provincia di Varese.

VIDEO: A SPASSO PER AGRIVARESE

Grande soddisfazione per una manifestazione che ogni anno cresce e guadagna sempre più il favore del pubblico e l’occasione per le aziende di far conoscere i propri prodotti, ila lavoro e le eccellenze locali.

Quest’anno la manifestazione si apre all’estero con la visita nel pomeriggio di una delegazione di sette persone dell’istituto di ricerca sul miele di Ordu, in Turchia ai produttori di miele varesino.

Lo study tour, cofinanziato dall’Unione Europea ha come obiettivo, in questa fase, quello di visitare alcune tra le più importanti realtà sul tema della produzione del miele, tra cui appunto Varese.

Tanti gli appuntamenti che per tutta la giornata animano l’evento consultabili al sito www.agrivarese.com.