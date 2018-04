Agrivarese, Lara Comi (FI): “Settore agroalimentare ricco di eccellenze”

“Una bellissima mattinata a Varese per visitare Agrivarese in Città, la fiera del settore primario che mette in mostra il meglio della produzione agroalimentare del nostro territorio”. Lo scrive sui social network Lara Comi, eurodeputata e coordinatrice provinciale di Forza Italia, vicepresidente del gruppo PPE al Parlamento Europeo, al termine del suo giro tra gli stand dell’evento organizzato dalla Camera di Commercio di Varese nel centro del capoluogo.

“Il settore primario in provincia di Varese è una nicchia di grande qualità, ricca di eccellenze che meritano di essere valorizzate e sostenute – sottolinea Lara Comi – iniziative come Agrivarese, che mettono in rete i produttori e consentono loro di incontrare direttamente i consumatori, vanno nella direzione giusta, ma le istituzioni devono fare di più per mettere le piccole grandi “perle” del settore agroalimentare varesino in condizioni di poter allargare i propri orizzonti, per poter dare un’ulteriore spinta alla crescita del turismo in provincia di Varese e per cogliere le opportunità che fanno volare il Made in Italy di qualità all’estero”.

Nel corso della mattinata, Lara Comi ha incontrato gli uomini e le donne che quotidianamente portano avanti le eccellenze dell’agricoltura varesina, ma ha anche “messo le mani in pasta” con l’associazione Panificatori della provincia di Varese e si è confrontata con gli apicoltori che producono il Miele Varesino Dop, che stanno vivendo un periodo di sofferenza per via del maltempo di questo inizio di anno, che ha sensibilmente ridotto la raccolta di miele. “Mi sono impegnata con i nostri apicoltori per portare le loro istanze a tutti i livelli istituzionali – l’appello di Lara Comi – non lasciamoli soli”.