Ai domiciliari continuava a spacciare

Nella serata di martedì 17 aprile i Carabinieri della Compagnia di Rho hanno effettuato arrestato per spaccio un 38enne, cittadino albanese. Era agli arresti domiciliari in Garbagnate Milanese, appunto per spaccio di stupefacenti, a proseguiva anche da casa il “commercio”.

I militari della Stazione di Garbagnate Milanese, dopo un’attenta attività informativa, hanno appreso dai residenti della zona, che il cittadino albanese riceveva di continuo visite di giovani e sconosciuti che si trattenevano all’interno della propria abitazione. Nella giornata di ieri, all’esito di un’attività di osservazione iniziata nel primo pomeriggio, gli uomini dell’Arma hanno fatto irruzione nell’appartamento.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire nella disponibilità del soggetto 167 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di ben 2.216 euro in contanti, che dai carabinieri è ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere, innanzi al Giudice della direttissima, di detenzione illecita di sostanze stupefacenti .