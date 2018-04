Al cinema la storia di Pablo Escobar

Fernando León de Aranoa dirige “Escobar – il Fascino del male”, ispirato al romanzo «Loving Pablo, Hating Escobar» di Virginia Vallejo, nelle sale italiane da giovedì 19 aprile.

Il film racconta la carriera criminale di Escobar, dagli inizi fino alla morte avvenuta nel 1993. Il celebre narcotrafficante (interpretato da Javier Bardeem) poté contare sul sostegno del popolo colombiano anche grazie all’aiuto della giornalista Vallejo (Penélope Cruz) che fu sua amante e confidente. Quando la DEA, l’agenzia antidroga americana, attraverso l’agente Neymar (Peter Sarsgaard) le offrirà un accordo, la donna non potrà che capitolare, consegnando il racconto della sua relazione con Escobar.

“L’amore secondo Isabelle” è una delicata commedia con la stupenda Juliette Binoche. Alla soglia dei 50 anni, la pittrice parigina Isabelle si sente sola. L’amore per la figlia riempie le sue giornate, ma non ha smesso di sognare il grande amore. In una giungla di uomini inconcludenti o sposati, accanto a Isabelle rimangono il terapista Gérard Depardieu e l’amica Valeria Bruni Tedeschi…

A 40 anni dalla scomparsa, Maria By Callas racconta la cantante lirica più nota di tutti i tempi in un documentario in uscita al cinema il 16 aprile. La vita straordinaria della protagonista viene raccontata con l’ausilio di registrazioni private, immagini inedite e filmati d’archivio. La voce della Callas si intreccia con quelle dei personaggi che la incontrarono: da Onassis a Marylin Monroe, da Alain Delon a Yves Saint-Laurent, fino ad arrivare a J.F. Kennedy, Liz Taylor e Grace Kelly.

Federica Stefanoni