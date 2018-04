Al Mese della Cultura sbarca il fantasy di Letizia Paladino

Prosegue la rassegna “Il Mese della Cultura” organizzata dalla Pro Loco Fagnano Olona con la Presentazione del romanzo fantasy “I Mondi Paralleli. Le 5 torri” di Letizia Paladino in programma venerdì 6 aprile alle ore 21 presso la biblioteca E. Biagi (sala polivalente al primo piano) in piazza Matteotti alle ore 21.

Ad introdurre il lavoro letterario, un’approfondita analisi a cura di Antonio Vaccaro, Presidente del Circolo Culturale l’Alba. L’autrice sarà intervistata dal giornalista Fausto Bossi, e rimarrà a disposizione per rispondere alle domande dei presenti.

La trama del romanzo: Astralux è uno dei tanti mondi paralleli alla terra, un pianeta dove tutti i personaggi per noi immaginari sono reali. Fate, draghi, gnomi, ninja, maghi, guerrieri, una bellissima scuola di magia… insomma tutto quello che leggiamo sui libri o vediamo nei film, li esiste realmente. Astralux ha anche un grande potere su gli altri mondi paralleli, possiede 5 torri che custodiscono armi magiche, in grado di creare una arma leggendaria in grado di aprire dei passaggi tra un mondo parallelo e l’altro e diventarne sovrano. È qui che entrano in gioco i prescelti, gli unici in grado di accedere alle torri e proteggere l’arma leggendaria. I prescelti questa volta fanno parte della terra, dovranno affrontare separatamente un viaggio avventuroso e pericoloso insieme a personaggi particolari per Estrella che li cambierà caratterialmente e fisicamente, pur di poter ritornare nel loro mondo.

Giunta alla quarta edizione, la rassegna “Il Mese della Cultura” è organizzata dalla Pro Loco Fagnano Olona con l’obiettivo di promuovere una serie di manifestazioni in ambito artistico, culturale e letterario, per far conoscere autori e artisti locali ad una platea di amanti della Cultura. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, e la manifestazione vanta il patrocinio del Comune di Fagnano Olona.

Ecco in dettaglio l’intero calendario di eventi del “Mese della Cultura” edizione 2018:

7 e 8 e 14 e 15 Aprile 2018 – Mostra “Riflessi del passato – Le figure femminili e l’architettura del Seprio” personale di Elisabetta Neri. Sala Camino al Castello Visconteo, Piazza Cavour. Orari di apertura il Sabato (7 e 14 Aprile) dalle ore 15 alle ore 18.30 e la Domenica (8 e 15 Aprile) dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Inaugurazione della mostra Sabato 7 Aprile alle ore 15.

13 Aprile 2018 – Presentazione del romanzo “La squillo e il delitto di Lambrate” di Dario Crapanzano. Biblioteca E.Biagi – P.zza Matteotti alle ore 21.

21 Aprile 2018 – Presentazione della silloge “Frammenti di ricorsi“con le poesie di Antonio Vaccaro. Biblioteca E.Biagi – P.zza Matteotti alle ore 21. Introduzione a cura di Sergio Belvisi, Vicepresidente del Circolo Culturale l’Alba; L’autore sarà intervistato dal giornalista Fausto Bossi.

28 Aprile 2018 – Presentazione del romanzo “L’allegro Cancan della Banca di Olonia” di Mario Alzati. Biblioteca E.Biagi – P.zza Matteotti alle ore 21.