Al Periferico “Occhi nudi”, la storia della modella e pittrice Suzanne Valadon

Occhi nudi. Ritratto di una modella che ha imparato a dipingere se stessa, lo spettacolo in scena il 21 aprile alle 21.00 al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, è la storia di una modella che diventa essa stessa pittrice.

Chiara Tessiore, che è anche autrice (Produzione Associazione culturale Baba Jaga), interpreta in scena Suzanne Valadon (1865-1938), modella contesa dai grandi pittori che lavoravano a Parigi in quella stagione d’oro delle arti a cavallo tra ‘800 e ‘900, come Renoir, Degas, Toulouse Lautrec, madre del grande pittore Maurice Utrillo, nato quando aveva solo 17 anni.

Suzanne, il cui vero nome era Marie-Clementine, era una donna provocante, anticonformista, intelligentissima, che ebbe una vita burrascosa e il coraggio di rimanere sempre se stessa e di

affermare le proprie doti di pittrice in un’epoca in cui il ruolo artistico più adatto a una donna era

ancora quello della modella o dell’amante di artisti. Chiara Tessiore, attraverso il suo personaggio, parla al pubblico di una donna che è tante donne insieme, di una vita piena e al contempo disperata, in cui si intrecciano forza, bellezza, amore e arte.

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia (Va) si trova in Via IV Novembre, 4. Orario spettacoli: sabato ore 21.00. Biglietti: 7- 5 euro. Informazioni e prenotazioni: 3341185848 – 3386020892 – info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it. Prima di ogni rappresentazione, dalle ore 19:00, presso l’Angolo dei Sapori, sarà possibile degustare un buffet con prodotti tipici al prezzo di 5/10 euro. Prenotazioni 3467331754.