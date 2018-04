Al via la maxi esercitazione della Protezione civile

È intervenuto l’assessore regionale alla Protezione Civile Pietro Foroni all’esercitazione che per tre giorni impegna uomini mezzi a Fagnano Olona.

Organizzata dalla Protezione Civile locale, ha visto il coinvolgimento anche di altre Associazioni quali UNUCI, Carabinieri in congedo, Militari riservisti, Croce Rossa, con la collaborazione di Comune di Olgiate Olona e Polizia Locale in uno sforzo di integrazione e coordinamento comuni necessari per garantire il controllo delle situazioni negli interventi di emergenza.

«Oggi ho assistito a una chiarissima illustrazione della circolare ‘Gabrielli’ da parte del dott. Alberto De Carolis dell’UNUCI. Nel corso dell’esercitazione – ha proseguito l’assessore Foroni – e’ stato simulato un attentato durante una pubblica manifestazione, dove un camion oltrepassava le linee di sicurezza investendo alcune persone. Episodi che purtroppo sono realmente accaduti in varie parti d’Europa a causa del terrorismo islamico».