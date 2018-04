Al via i lavori per la nuova rotonda in via Porro

Al via i lavori per un’altra delle opere di compensazione che il Comune di Induno Olona ha concordato con Rfi per i disagi legati alla realizzazione della Arcisate – Stabio.

Si è aperto oggi il cantiere per la realizzazione della rotatoria che regolerà il traffico nel punto dove c’era il passaggio a livello di via Porro. Uno snodo che sarà importante per la nuova viabilità del paese e per l’accesso a via Crugnola, la via della stazione, ma anche per la nuova viabilità ciclopedonale progettata utilizzando la galleria e un tratto del vecchio tracciato della ferrovia.

Oggi i primi movimenti di mezzi. Dai prossimi giorni inizieranno i lavori di allestimento del cantiere prima dell’avvio dello scavo della nuova rotatoria.

Gli indunesi dovranno dunque mettere in conto gli inevitabili disagi, che dovrebbero durare un paio di mesi.