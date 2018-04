Al via da oggi il “nuovo” mercato comunale

Le bancarelle del mercato trovano posto nella originaria strada dove un tempo, in un determinato giorno della settimana, gli ambulanti si fermavano per vendere frutta e verdura e quanto necessitava ai residenti.

A Cocquio Trevisago da qualche mese è stato spostato il “mercato” dal parcheggio del cimitero. Una decisione necessaria per meglio definire l’area destinata alle vendite, dal momento che quella scelta dagli ambulanti non seguiva le regole vigenti.

Così l’amministrazione ha ascoltato alcuni cittadini che anche attraverso i social avevano espresso l’ipotesi di far trovare casa al mercato nel posto in cui in origine si fermavano le bancarelle. Si tratta della strada in prossimità del parco pubblico dietro la stazione, area che oggi, mercoledì 18 aprile, in via sperimentale, verrà utilizzata per il mercato cittadino.

«Come noto negli scorsi mesi la polizia locale convenzionata di Cocquio Trevisago dopo diversi sopralluoghi ha Scritto la parola “fine” ad una situazione di degrado di ambulanti che da molti anni ormai, senza autorizzazione e controllo, vendevano la mercanzia nel parcheggio del cimitero – commenta il sindaco Danilo Centrella – . Abbiamo attivato la sperimentazione di un mercato con bancarelle certificate e controllate, in via stazione, zona che dopo aver ospitato per diverso tempo gli ambulanti, da molti anni ormai non era sede di mercato. Sette per ora le bancarelle presenti a cui spero se ne aggiungano presto altre, se l’ iniziativa sarà apprezzata dai cittadini di Cocquio».