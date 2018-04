Aldo Nove chiude con Facebook

“Grazie di cuore a tutti di nuovo”. Sono le ultime parole di Aldo Nove su Facebook.

Con un post pubblicato intorno alle 18 di giovedì 27 aprile, lo scrittore originario di Viggiù motiva la propria scelta di abbandonare il social network.

UN SALUTO PIENO D’AMORE A TUTTI QUELLI CHE MI HANNO SEGUITO IN QUESTI ANNI. Chiudo questo account appena capisco come si fa e comunque oggi.

Mi ha scritto l’editrice che mi sono espresso in “modo antipatico” nei confronti di Feltrinelli e Mondadori (sempre siano lodate) e questo, nel mondo della libera opinione e, per un pirla come me, di desiderio di esprimerla, è vietato, pena la sparizione come figura pubblica, cosa che si sta cercando da più parti di fare. Non sono né un conformista reale né un falso anticonformista alla Marco Travaglio che fa il bastian contrario di regime. La testa del potere, qualunque potere è bicefala, e finge di scontrarsi. In realtà, sono d’accordo tutti, stanno più che bene, e guardano scannarsi chi sta sotto e non si identifica con nessuna delle due false teste. E infinito amore a chi ha creduto a me come persona e a tutto quello che mi è stato in termini umani dato, e a chi mi ha apprezzato come poeta e come scrittore, in un sistema talmente fasullo da tutti i punti di vista che non posso più reggere. Grazie di cuore a tutti di nuovo”.