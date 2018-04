Ale Bellotto è “Uan men sciò”

Un varietà magico che toccherà diversi temi ed emozioni. Il 21 aprile alle ore 21 ad Azzate andrà in scena il nuovo spettacolo di Ale Bellotto dal titolo Uan Men Sciò. (Sala Triacca, via Volta 26)

Lo spettacolo è scritto e interpretato dall’illusionista Varesino, vice campione italiano di magia e reduce, lo scorso ottobre, da un premio internazionale in Francia.

Sarà uno spettacolo divertente e dinamico, un po’ cabaret, un po’ varietà, fatto per stupire il pubblico e far pensare.

Lo spettacolo sarà inserito in un cartellone gestito da “ca’matta” “pro loco Azzate” e da “La Piccola Compagnia Instabile”, una compagnia che si occupa di teatro e organizzazione di attività culturali. Svolge progetti teatrali nelle scuole del territorio e promuove spettacoli sia per bambini che per adulti.

Per informazioni e prenotazioni dello spettacolo “Una men Sciò”: 335 5420751