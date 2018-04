Alla Liuc tre workshop sulla logistica

Continua la collaborazione tra Liuc Business School e Columbus Logistics con la terza edizione “Liuc & Columbus Logistics Workshops” workshop rivolto a responsabili logistici e della supply chain. Quest’anno il percorso formativo si articola in tre incontri di una giornata durante i quali, attraverso il confronto con case history raccontate dai diretti protagonisti e discusse con gli esperti della Liuc Business School, verranno affrontati concretamente alcuni temi chiave della logistica alla ricerca di aree di miglioramento .

Tra le aziende che porteranno la loro testimonianza Bayer, Bticino, L’Oreal, Latteria Soresina, Sacchi Elettroforniture, Schafflerce Unico. Inoltre, grazie alla presenza di Allianz e Jungheinrich, verranno presentati e discussi con gli esperti della Liuc Business School alcuni casi di successo, che consentiranno di comprendere a fondo alcuni dei temi più discussi in ambito logistico.

Il percorso manageriale è stato riconosciuto da Assologistica che ha assegnato il premio “Il logistico dell’anno” a Columbus Logistics per il miglior progetto formativo in ambito logistico 2016/017.

WORKSHOP 1: Soddisfatti del servizio e del costo di trasporto?

15 maggio 2018

Il workshop vuole affrontare il tema della riduzione dei costi di trasporto partendo da una conoscenza dettagliata e approfondita del mondo del trasporto e del proprio network logistico. Altro aspetto fondamentale, è la necessità di conoscere a fondo i dati fondamentali di tutti i flussi logistici presenti nella propria rete distributiva, al fine di essere supportati da strumenti informatici funzionali e costruiti sul modello distributivo implementato dall’azienda.

WORKSHOP 2: Quando la logistica diventa strategica?

19 giugno 2018

L’obiettivo del workshop è quello di capire e dimostrare quanto sia strategica la logistica all’interno di una azienda. Verranno illustrate diverse tecniche per determinare quando un’area gestionale diventa strategica: approccio basato sull’individuazione dei Fattori Critici di Successo, l’approccio basato sulle possibili fonti di vantaggio competitivo (Porter) e l’approccio basato sulle competenze (competence based strategy). Attraverso i casi di studio si potrà comprendere l’importanza di riconoscere la logistica come area gestionale strategica per l’azienda e ascoltare l’applicazione reale dei diversi metodi.

WORKSHOP 3: Consapevoli dei rischi di un magazzino poco organizzato?

23 ottobre 2018

L’obiettivo del workshop è quello di dimostrare come sia possibile implementare con costi modesti politiche gestionali che consentono di aumentare l’efficienza dei sistemi di stoccaggio e di ridurre i costi e i tempi per l’allestimento degli ordini (picking). Inoltre verranno illustrate le metodologie più utilizzate per organizzare le attività di magazzino, per l’allocazione della merce e per controllare le prestazioni del magazzino. Attraverso i numerosi casi di studio si potrà comprendere la fattibilità tecnico-economica delle soluzioni con un’elevata automazione.