Appuntamento organizzato dall’Associazione Utopia Tropicale. L’incontro si terrà domenica 15 aprile, alle 15 e 30 al salone Polivalente del Comune di Comerio, in via Stazione 8. Il titolo è “Alla scoperta delle piante carnivore” e vedrà come relatrice Maria Teresa Monfreda, appassionata coltivatrice e vice presidente dell’Associazione Italiana Piante Carnivore AIPC.