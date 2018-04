Allarme bomba alle scuole Parini, bambini evacuati

Una telefonata anonima annuncia una bomba in una scuola elementare e subito scattano le operazioni di evacuazione dell’edificio con la collaborazione degli insegnanti e dei carabinieri della stazione di Cassano Magnago, coordinati dal sindaco Nicola Poliseno che sta seguendo la situazione.

L’allarme è scattato questa mattina, lunedì, alle 8.15 alle scuole Parini di Cassano Magnago, zona Santa Maria. Una telefonata al numero della scuola, fatta da un uomo.

Gli alunni sono stati fatti evacuare prendendo come spunto con una esercitazione antincendio e portati all’interno dell’oratorio San Carlo dove sono rimasti in attesa della bonifica dell’edificio. In oratorio verrà assicurato anche il servizio mensa, anche se alcuni genitori sono già venuti a metà mattina a recuperare i bambini.

Intorno alle 11 del mattino sono arrivate le Unità cinofile dei carabinieri di Casatenovo, che stanno verificando l’edificio a scopo precauzionale.