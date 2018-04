Alle Arti le locandine rendono l’omaggio a Vittorio Taviani

Secondo la tradizione il Cinema delle Arti, in occasione di particolari riconoscimenti a grandi registi e in occasione della morte, offre a partire da giovedì 19 aprile una mostra di affiches di alcuni film, in particolare quelli proiettati alle Arti, di Vittorio Taviani.

L’iniziativa segue gli omaggi a Federico Fellini, Sergio Leone, Francesco Rosi, Ettore Scola, Marilyn Monroe, fino agli ultimi Ennio Morricone e Ermanno Olmi.

Una occasione bella offerta agli amanti del cinema, che potranno avere una visione ancora più limpida della storia di questo grande regista, che ha avuto oltre a diversi David di Donatello riconoscimenti della Palma d’oro di Cannes per Padre padrone e del gran premio speciale per la giuria per La notte di San Lorenzo.

Tra i registi sicuramente è tra i massimi che ha saputo leggere in profondità gli avvenimenti che hanno segnato la storia italiana.